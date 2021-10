Legendás pálya térhet vissza 2023-ban a Forma-1-be

Már régóta szólnak arról pletykák, hogy a dél-afrikai Kyalami visszatérhet a Forma-1-be, azonban ez egyelőre nem valósult meg, és az előzetes 2022-es versenynaptárban sem szerepel a helyszín, hiába örülne neki az F1 vezetősége és az afrikai ország is.

Azonban komoly tárgyalásokat folytatnak a felek – erről 1979-es F1-es világbajnokának, Jody Scheckternek az unokaöccse, Warren Scheckter nyilatkozott, aki a Dél-Afrikai Nagydíj elnöke.

„Kiváló dolog lenne, ha Kyalamiban tarthatnánk a versenyt, nem pedig az utcai pályán. Kyalaminak nagyszerű a történelme, és készen áll arra, hogy versenyt rendezzen” – kezdte az olasz Corriere dello Sportnak.

„Az utóbbi években többször is tárgyaltunk Chase Carey-vel, a vezetőségből több személy is ellátogatott hozzánk, és a kormánnyal is tárgyaltunk a projektről. Dél-Afrika tudja, hogyan kell nagy nemzetközi eseményeknek otthont adni, 2010-ben mi rendeztük a labdarúgó világbajnokságot.”

„A Forma-1-es futam lehetővé tenné számunkra, hogy bemutassuk Dél-Afrika kulturális gazdagságát és turisztikai potenciálját. Készen állunk a nagydíj megrendezésére- Hivatalosan 2023-ban szeretnénk visszatérni az F1-es versenynaptárba, és megvitatjuk a jövő évi visszatérés lehetőségét” – mondta a SAGP (South African Grand Prix) elnöke.

