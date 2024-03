Leendő főhadiszállása képeivel üzen a Forma-1-nek az Andretti

A csapat pályázatát a Forma-1-be való csatlakozáshoz január 31-én utasították el, ők azonban továbbra is folytatják a munkálatokat azon az alapon, hogy egyszer majd beengedik őket. A 2025-ben befejezendő, közel 365 ezer négyzetméter területű létesítmény képei és megosztott részletei egyértelmű jele annak, mennyire komolyan gondolja a csapat a dolgot.

Az egyik legjelentősebb újdonság, hogy a csapat egyik partnere a Ridge, egy brit cég, akik számos, Nagy-Britanniában felhúzott Forma-1-es létesítmény építésén dolgoztak, köztük az Aston Martin új, silverstone-i komplexumát.

Az Indianapolistól északkeletre található Fishersben épülő telephely a csapat IndyCar, Indy NXT és IMSA műveleteinek is a főhadiszállása lesz, azonban a létesítmény felét a Forma-1-es projektjük tervezésének és gyártásának szentelik brit részlegük mellett. A csapat emellett nemrég vette birtokba silverstone-i bázisát, ahol az aerodinamikai részleg lesz majd, ezelőtt egy ideiglenes irodában dolgoztak.

A fishersi projekt építésének első fázisa a főépület befejezése, valamint lesz egy, látogatók számára nyitott Andretti Experience nevű épület is, ahol többek között múzeum és étterem is lesz majd. Emellett a későbbi bővítésekre is lesz hely a birtokon.

Az Andretti nagy hangsúlyt helyez alkalmazottai jólétére, ezért elmondásuk szerint „a projekt kulcsa, hogy az alkalmazottak jóléti kultúrája köré épüljön, mivel nemzetközi márkaként az indianai munkaerő mellett globális szinten vonzzák a tehetségeket.” Ennek érdekében az üzem területéről túraösvények vezetnek a szomszédos nemzeti parkba, valamint amfiteátrum és edzőközpont is található a területén.

„Az alapkő letétele óta volt időnk rendesen kiértékelni a projekt minden aspektusát. Célunk továbbra is egészséges munkahelyet és kultúrát kialakítani alkalmazottaink számára és egy olyan campust létrehozni, ami a közösség része lehet amellett, hogy csapataink teljesítményét és kapacitását növeli” – mondta Michael Andretti vezérigazgató.

„Az új irányunk és terveink mindezt kielégítik és nagyon büszke vagyok mindenre, amit itt építünk. Indiana évek óta az Andretti-szervezet otthona és Fishers városa is örömmel fogadott minket. Lekötelez, hogy a kapcsolat továbbfejlődik, és alig várjuk, hogy hivatalosan is a közösség szerves része legyünk.”

