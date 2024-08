Leendő csapata reagált arra, hogy náluk folytatja-e Adrian Newey

Úgy tudni, szeptemberben fog hivatalos bejelentés érkezni arról, mi lesz a következő állomáshelye az F1-es tervezőzseni Adrian Newey-nak, aki 2025 elején fog távozni a Red Bulltól.

Tegnap az olasz Autosprint tényként számolt be arról, hogy Newey az Aston Martinhoz igazol, és 4 év alatt 100 millió dollárt fog keresni, ráadásul azt is hozzátették, már Verstappennel is tárgyal az istálló – részletek itt!

A PlanetF1 megkeresésére pedig reagált is a hírre az Aston Martin, azonban – ahogy azt hasonló helyzetekben megszokhattuk – az istálló nem erősítette meg, de nem is cáfolta az értesülést:

„Az Aston Martin Aramco F1-es csapat egy nagyon vonzó projekt Lawrence Stroll víziójával, a legmodernebb új technológiai campusszal és az Aramcóval és a Hondával való izgalmas együttműködéssel.”

„A csapat minden területéről számos magasan jegyzett személyt boronálnak össze a projektünkkel, de még nincs mit bejelentenünk” – fogalmazott a közleményben az Aston Martin.

