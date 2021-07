Lecsaphat-e az ítéletidő a Magyar Nagydíjra is?

A 2020-as Magyar Nagydíj előtt elázott a Hungaroring, ez pedig leginkább Max Verstappenen fogott ki, aki megtörte az autóját a kivezető köre alatt, amit csak csodával határos módon tudott rendbe hozni a Red Bull a rajtot megelőzően.

A tavalyi versenyhez hasonlóan pedig ismét fontos tényező lehet az időjárás a csapatok szempontjából: az előrejelzések szerint pénteken még érezteti hatását majd a kánikula, ami miatt csütörtök estig harmadfokú figyelmeztetés van érvényben, és a délutáni szabadedzéseket sima száraz körülmények között teljesíthetik majd a csapatok, 34 fok körüli hőmérsékletben.

Szombat hajnalban azonban hidegfront érkezik majd hazánkba is, aminek köszönhetően 30 fokig is hűl majd a hőmérséklet, és fellendül a szél is. A hidegfront záporokat, zivatarokat hozhat majd a Hungaroring fölé.

A „legcudarabb” időre a vasárnapi versenyen lehet számítani, ez lehet a legszelesebb és 27 fokjával a leghidegebb napja a Forma-1-es nagydíjhétvégének, és ezen a napon lesz a legnagyobb az esély arra is, hogy egy zivatar elkapja a pályát.