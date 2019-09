Leclercnek kelleni fog pár hét, hogy teljesen élvezni tudja a győzelmét

A Formula-1 Belga Nagydíját egy, a végére kicsit felpörgő versenyen nyerte meg a ferraris Charles Leclerc, akinek azonban örömét saját bevallása szerint is beárnyékolta barátja, Anthoine Hubert tegnapi halála:

„A tegnapi helyzet miatt kicsit nehéz most élvezni ezt a győzelmet. Persze ez egy valóra vált álom, hároméves korom óta, mióta elkezdtem go-kartozni, szerettem volna előbb bekerülni a Forma-1-be, ami tavaly sikerült, aztán bekerülni a Ferrariba, és most pedig elérkezett az első győzelmem napja is.”

„A másik oldalon viszont ott van Anthoine elvesztése, ami miatt megint 2005-re emlékszek vissza, az volt az első évem a francia go-kart bajnokságban, ott volt ő, Ocon, Gasly és én, mind ugyanarról álmodtunk. Együtt nőttünk fel tulajdonképpen, és mint mindenkinek, nekem is hatalmas sokk volt az elvesztése. Szomorú nap ez, és két-három hétbe bele fog telni, míg feldolgozom, mi történt. Elég nehéz ilyenkor lecsukni a visort, és ugyanazzal a sebességgel végigmenni ugyanazon a kanyaron.”

A monacói versenyző emellett azt a munkát is méltatta, amit az FIA vitt véghez az évek során a versenyek biztonságosabbá tételében:

„Mindenki gőzerővel dolgozik azon, hogy biztonságos legyen nekünk odakint, ami szerintem az elsődleges szempont kell, hogy legyen. De ettől még ez egy veszélyes sport, főleg, ha ilyen nagy sebességgel mész. Ráadásul az Eau Rouge-ban elég közel is van a fal. De mindig lesznek ilyen pályaszakaszok, amelyek nehezebbek, veszélyesebbek, mint a többi, és összességében lenyűgöz a munka, amit az FIA véghezvitt ezen a területen az elmúlt 20 évben.”

Leclercnek mellesleg ez volt az első első helyezése pályafutása során a Forma-1-ben, azonban ahogy azt a Sky Sports riportereinek elmondta, kicsit beavatásszerű neki ez az élmény:

„Kicsit már érzem, hogy kezdenek teljes értékű Ferrari-pilótaként kezelni, persze ehhez kellett az, hogy jól mutatkozzak be náluk, szerencsére olaszul is beszélek, ami ugye a csapat nagy részének az anyanyelve, és ez segít. De az is segít, hogy a Ferrari akadémiájáról már nagyjából ismertem az embereket, most pedig, hogy konkrétan együtt dolgozhatok velük, fantasztikus érzés.”

