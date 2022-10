Leclerc volt a víz ura a szingapúri FP3-ban

Szombatra megérkezett az előre beharangozott eső Marina Bay-be, így a helyi idő szerint 18 órára meghirdetett harmadik szabadedzés elején csak azok a pályamunkások tartózkodtak a pályán, akik éppen a vizet igyekeztek letolni az aszfaltról.

A bokszutca harminc percen keresztül zárva is tartott, ám szerencsére az esőfelhők elvonultak a pálya felől, így hamarosan kezdetét vette a harmadik szabadedzés érdemi része. Érdekesség, hogy a helyszín 2008-as debütálása óta egyetlen egyszer sem fordult elő, hogy vizes körülmények között kellett itt vezetnie a száguldó cirkusz mezőnyének.

Első fecskeként Pierre Gasly gurult ki az aszfaltcsíkra az esőgumikon, és jól lehetett látni, hogy a francia még igencsak húzza maga mögött a vízfüggönyt. Az AlphaTauri versenyzője ezzel együtt megtette az első gyors kört és ez arra inspirálta a többieket is, hogy kövessék a példáját.

Ahogy egyre nagyobb lett a forgalom, úgy kezdett el felszáradni a pálya, a pilóták viszont nagyon odafigyeltek egymásra és arra is, hogy ne hibázzanak, s bár feszegették a határokat, baleset egyáltalán nem történt.

Valtteri Bottas nagyjából húsz perccel az FP3 vége előtt már arról beszélt a csapatrádión, hogy hamarosan az intermediate abroncsokkal is meg lehet próbálkozni és ezzel a véleménnyel nem volt egyedül.

Max Verstappen elsőként vállalta be az átmeneti esőgumikat, majd Gasly is csatlakozott hozzá. A holland már az első mért körén egy másodperccel gyorsabb volt a többieknél, pedig még nem is melegedtek be a gumijai, így pedig a mezőny tagjai is váltottak az intermediate-ekre.

Az FP3 egyik legizgalmasabb jelenete az volt, amikor Mick Schumacher kerékcserére érkezett meg a bokszutcába, azonban a jobb hátsó kereke nem igazán akart felkerülni az autóra, ennek ellenére elindult a pályára, ám gyorsan a fülére szóltak, hogy állítsa meg a gépet - elkerülve ezzel a büntetést.

A nedves pálya királyának ezúttal Charles Leclerc bizonyult, a Ferrari kifejezetten jól mozogott a nehéz körülmények között, a monacói és Verstappen a szabadedzés hajrájában pingpongozott a leggyorsabb körökkel, amit végül Leclerc zsebelt be.

A monacóin kívül Verstappen, Carlos Sainz és Sergio Perez is össze tudott rakni egy két percen belüli kört, a magyar idő szerint 15 órakor kezdődő kvalifikációra viszont már nem várnak esőt, így a folyamatosan száradó pályán kiszámíthatatlan, ki szerzi meg a pole pozíciót.

A Szingapúri Nagydíj harmadik szabadedzésének végeredménye

Helyezés Versenyző Kör Idő Hátrány Intervallum km/ó 1 Charles Leclerc 11 1'57.782 154.750 2 Max Verstappen 12 1'58.308 0.526 0.526 154.062 3 Carlos Sainz Jr. 12 1'58.848 1.066 0.540 153.362

