Leclerc volt a leggyorsabb az első szabadedzésen Szaúd-Arábiában

Ahogyan azzal nem sokkal az F1-esek előtt a Formula 2 mezőnye is találkozott, a szaúdi utcai pálya ismét elképesztően poros volt, így a szabadedzés első fele a pálya és az ideális ív letakarításáról szólt.

A mezőnyből talán Kevin Magnussennek lett volna a legfontosabb az első szabadedzés, hogy megismerkedhessen a szaúdi pályával, azonban a dánt már a kivezető köre után visszahívták egy sebességváltó problémával a garázsába, miközben megtiltották neki a sebességváltást – a csapat rövidesen meg is nevezte, hogy ismét olajszivárgással volt problémájuk.

A legszorgalmasabb versenyzők is csak 10 kört tudtak megtenni, amikor piros zászlóval kellett megszakítani az első szabadedzést: az első kanyar féktávjánál az 50 métert jelző tábla leesett a pálya melletti kerítésről pont az ideális ívre esett be, amin Lando Norris áthajtott, műanyagtörmelékkel borítva be a pályát.

Még több F1 hír: A Ferrari még nem érti, miért volt az egyenesekben elmaradva a Red Bulltól

Bár a szaúdi pálya felülete jóval simább, mint a bahreini, már 18 éves aszfaltfelület, a Mercedes problémáin nem sokat segített ez a körülmény: Lewis Hamilton továbbra is az autója erőteljes pattogására panaszkodott, ami a belső kamerás felvételektől is jól látszódott.

A Mercedes azonban nem volt egyedül ezzel a problémával: ezúttal a Ferrari sem tűnt annyira stabilnak, mint Bahreinben, ami meg is lepte Carlos Sainzot, aki csak a 4. legjobb időt tudta autózni a lágy gumikon.

Max Verstappen a keményeken egy fantasztikus, 1:30.888-as idővel kezdte a szabadedzést, azonban ebben nagy szerepet játszott az is, hogy messze a Honda-motoros autók tekerték fel a legjobban az erőforrásukat a többi gyártóhoz képest: a 2. szektornál elhelyezett sebességmérő pontnál Perez és Verstappen 329, illetve 327 km/h-s sebességet értek el, miközben a leggyorsabb nem Red Bull vagy AlphaTauri Nico Hülkenberg volt, 319 km/h-val.

Az edzés utolsó pillanataiban azonban Charles Leclerc ugrott fel a lágyakon az élre, azonban a monacói csak 0,116 másodperccel javította meg Verstappen keményeken autózott idejét, jelezvén, hogy a Red Bull a motor feltekerésével sem lőtte el az összes puskaporát az első edzésen. A harmadik helyre Valtteri Bottas ért fel az ismét jól mozgó Alfa Romeóval.