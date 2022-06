Leclerc volt a leggyorsabb a második szabadedzésen Bakuban!

A második szabadedzés elején még javában szerelte a Red Bull Max Verstappen hátsó szárnyát, ugyanis az első gyakorlás során a holland autója csak komoly csapkodás kíséretében tudta kinyitni a DRS-ét. A Red Bull egy más specifikációjú szárnyat hozott Verstappen autójára, mint amivel Sergio Perez megy.

Két perc után jött is az első sárga, ugyanis Lando Norris forgott meg a 15-ös kanyarban, de nem sokkal később Vettel is megcsúszott. A Mercedes az első szabadedzéshez hasonlóan most is keményen pattogott az egyenesekben, így nem sikerült javítaniuk a helyzeten.

Leclerc egy óriási kört rakott össze, igaz szélárnyékban, míg negyedóra után Verstappen is pályára hajtott és a negyedik időt futotta. A Ferrari pattogása sem szűnt meg, de a sebességükön ez kevésbé látszik, mint a Mercedesnél.

Félóra elteltével Russell és Hamilton jött be az ötödik és hatodik helyre, de Alonso gyorsan reagált és felugrott a Ferrari és a Red Bull versenyzői mögé, miközben Magnussen látogatta meg a 15-ös kanyar bukóterét a Haas-szal. de a dán autója sérülésmentesen megúszta a kirándulást.

Leclerc aztán tovább gyorsult, hiszen egy átlagos harmadik szektorral is hat tizedet adott saját legjobb idejének, míg Perez három tizeden belül került a monacóihoz képest. Albon pedig ráhúzta a falra a Williamset, a futóművét mindenképpen át kell nézni a szerelőknek, ugyanis elég erőset kapott az autó.

Mick Schumacher és Sergio Perez is megforgott, de egyik autó sem tört össze. Az utolsó negyedórában felkerült mindenkinél a lágy, de az éles körök nem érkeztek, míg Leclerc alatt a Ferrari folyamatosan szikrát vert a pattogástól.

A végén már nem történt változás, Sainz is megjárta a 15-ös kanyar bukóterét, de vissza tudott tolatni, míg Leclerc érdeklődött a motor állapotáról, de valódi probléma nem volt, ugyanis az autó ereje megvolt és a csapat sem hívta be, így a monacói vitte el a második szabadedzést.