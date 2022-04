Leclerc volt a leggyorsabb a második szabadedzésen az Albert Parkban

Izgalmasan indult a hétvége Ausztráliában, ahol az első szabadedzésen Carlos Sainz volt a leggyorsabb a Ferrarival, őt pedig csapattársa, Charles Leclerc követte. Sebastian Vettel alatt kigyulladt az Aston Martin, ennek következtében motort is kell cserélni az autóban, míg a McLaren egészen jó köröket futott.

A második szabadedzés elején szintén a két Ferrari állt az élre, míg Bottas a harmadik helyen követte őket az Alfa Romeóval. A Red Bull a harmadik és negyedik helyen zárta az első gyakorlást, de az FP2 során Verstappen továbbra is panaszkodott arra, hogy a kanyarokban még mindig ideges az autó és így nehéz befordítani.

A pilóták szenvedtek az átalakított Albert Parkban, ez leginkább annak tudható be, hogy a pályát átalakították, több kanyar is megváltozott, az aszfalt pedig szűz sok helyen. Az átalakításoknak köszönhetően a melbourne-i pálya felgyorsult, így nagyobb tempóval is esnek be az egyes kanyarokba.

Sainz folyamatosan javult és érezni lehetett, hogy a spanyol egyre jobban összemelegedik az új autóval. Az Alpine és a McLaren a két Ferrarit és Bottast követve az élmezőnyben találta magát Alonso és Ricciardo révén, míg a két Red Bull az első félórában csak a közepeseken körözött.

Miután a Red Bull felrakta a lágyakat, Verstappen a negyedik, majd a harmadik helyre ugrott fel, Charles Leclerc azonban az élre ugrott egy 1:18:978-as idővel, ezzel négy tizedet adva csapattársának és Verstappennek is. Perez első lágyon futott köre nem volt éles, de a következőt már megnyomta, de csak az ötödik helyre ért oda.

A két Alpine tartotta magát a negyedik és hatodik helyen és úgy tűnik, beválni látszanak az új fejlesztések a padlólemezen, míg az FIA megerősítette, hogy Carlos Sainz megrovásban részesül, Csou FP1-es feltartása miatt, míg Sebastian Vettel nem tudott pályára hajtani, mert még mindig javában dolgoztak a szerelők az autóján.

A két Mercedes nem tudott a legjobb tízbe jutni, míg 12 perccel a második szabadedzés vége előtt érkezett a piros zászló, mivel Lance Stroll elhagyta az Aston Martin egyik terelőlemezét. Pár perc alatt eltakarították a törmeléket és Alonso érkezett vissza elsőként a pályára.

Verstappen feljött a második helyre, de az utolsó körökben már csak a közepeseket használták az élmenők. Leclerc pedig a rádión panaszkodott arra, hogy nagyon sok levegő jön be a lábánál. Változás így az élen nem történt, a Ferrari magabiztosan zárta az első két szabadedzést, de a Red Bull sem panaszkodhat.