Leclerc: „Vettelnek nem kellett volna balra mennie, és ezt ő is tudja”

Sebastian Vettel ma távol marad az eseményektől Abu Dhabiban, mivel megszületett a harmadik gyermeke. A két kislány után fiúgyermeke született a világbajnoknak, aki péntektől ismét elérhető lesz, a média számára is.

Még több F1 hír: Ezért nem hagyhatja el a Mercedes az F1-et 2020 után

A Brazíliában történtekről csak Charles Leclerc nyilatkozott, de eredetileg a csapattársának is jelenése lett volna csütörtökön, az évadzáró helyszínen. Mattia Binotto korábban azt mondta, megbeszélték a helyeztet a pilótákkal, és a kapcsolatuk továbbra is nagyon jó. Leclerc viccesen megjegyezte, hogy Sebastian Vettel továbbra is rajta van a karácsonyi listáján.

„Nagyon szerencsétlen volt az eset. Alig érintettük meg egymást. Nem számíthattunk ilyen drámára. Gondoskodnunk kell arról, hogy ez többé ne történjen meg. Ez nem jó a csapatnak, a szurkolóknak és nekünk sem. Több helyet kell hagynunk egymásnak.” - ismerte el Leclerc.

„Még mindig szabadon versenyezhetünk egymással. Nagyon versenyképesek vagyunk, és mindketten nyerni akarunk. Emiatt egy jó kompromisszumot kell találnunk. Ha több helyet adunk egymásnak, akkor ez nem fog megtörténni.”

„Ott voltunk Sebbel, és megpróbáltuk megérteni a két helyzetet. Azt hiszem, Sebnek valószínűleg nem kellett volna balra mennie, és ezt tudja is. Én pedig valószínűleg jobb munkát végezhettem volna azzal, hogy elkerülöm őt. Tehát mindkettőnknek van egy kis felelőssége ebben. Most az a legfontosabb, hogy minden világos közöttünk, és előrehaladunk.”

„Ez egy furcsa szezon számunkra. A téli időszak nagyon jól kezdődött, de az első versenytől kezdve észrevettük, hogy nagyon sok gondunk van a Mercedes tempójával. Sok lépést tettünk meg előre, és remélem, hogy képesek vagyunk megragadni ezt a lendületet.”

Egy virtuális kör a Ferrarival Abu Dhabiban, mely az évadzáró F1-es nagydíjnak ad otthont. Főszerepben a villanyfényes Yas Marina Circuit, amit a következő héten is használni fognak a csapatok.