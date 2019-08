Leclerc „űridővel” nyerte a Belga Nagydíj második szabadedzését Spában

Az FP1 ideje alatt a versenyzők teljesen száraz idő mellett körözgethettek. A vártnak megfelelően a Ferrari volt a leggyorsabb, és nem is kevéssel a Red Bull Racing előtt, míg a Mercedesek hátrébb foglaltak helyet, de a németek a többi csapattal ellentétben közepes gumikon futották meg a legjobb idejüket, így az nem volt túlságosan mérvadó, valamint Lewis Hamiltonnak először a gázpedállal, majd a telemetriával voltak gondjai. Az SF90 tempója azonban a régi motor ellenére is biztató volt, miközben az új egység már ott doboghatott a Haasban és az Alfa Romeóban.

Természetesen üdvözítő lenne rendszeresen arról írni, hogy nem a Williams végzett az utolsó helyeken, de ezúttal is a britek voltak a leglassabbak, és Russell noha kihagyta az FP1-et, most is gyorsabb volt Kubicánál, ráadásul nem is kevéssel. A brit Latifi tesztlehetősége miatt volt távol délelőtt.

Délutánra nem a Toro Rosso, hanem a Haas került közvetlen a Williams elé, bár Gasly most is egészen hátul végzett, és csak minimálisan ment jobb kört az amerikai csapat dán pilótájánál. Igaz, hozzájuk még Giovinazzi is nagyon közel volt az Alfa Romeóval, miközben a finn csapattárs, Räikkönen egészen a 7. helyig repítette az autóját. A Haasnál nem volt ekkora differencia, de Grosjean így is a TOP-10 közelében végzett.

A két Haas közé Gasly és Giovinazzi mellett még Norris, Kvjat és Hülkenberg furakodott be. A brit és a német is vereséget szenvedett a csapattársától, de közülük csak Ricciardo volt a TOP-10-ben, míg Sainz erről pont lemaradt Albon mögött, aki ezúttal nem tudta megközelíteni Verstappen legjobb körét. Mindkét red bullos lágy gumis ideje messze volt a tökéletestől, és csak a középső szektorban tudtak javítani, így Verstappen közepes gumin futott ideje összességében jobbnak bizonyult. A különbség hatalmas volt a top-helyeken végzett pilótákhoz képest. Az elrontott körök sokba kerültek ebből a szempontból, így bőven maradhatott még a Red Bull-Hondákban.

A TOP-10-ben még Stroll és Pérez is ott volt, akárcsak az FP1 végén, ami mindenképpen pozitív a Racing Pointtól, mely ezen a nagydíjon sok pontot rabolhat a riválisoktól, és szükségük is van rá. Pérez egészen az 5. helyig repült, kihasználván a két Red Bull elrontott körét, de ettől független a mexikói ideje igen erős volt, főleg, ha azt összehasonlítjuk Räikkönen idejével, vagy megnézzük azt, hogy Hamilton és Bottas milyen közel volt hozzá.

A két gyári Mercedes hátránya 0.846 és 0.892 másodperc volt, ami jelentős, bár a második helyen végzett Vettel is több mint 0.6 másodpercet kapott. Pérez idejét még ebben az esetben is érdemes megnézni, mert a középmezőnyhöz képest sokkal közelebb volt. Vettel legjobb körével szemben csak 0.364 másodperccel ment gyengébb időt.

Az edzés legvégén Pérez leállása okozott némi aggodalmat a füstölő autóval, de egyelőre nem tudni többet ennél, hogy mi lehetett a gond. A leállás miatt perceken át virtuális biztonsági autós fázis volt érvényben. Az útban lévő gép miatt 2 perccel hamarabb intették le az FP2-t. Az egész mezőnyből csak Verstappen ment közepes gumin a legjobb körén.