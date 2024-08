Leclerc: Vasseur vezetése alatt könnyebb magadra vállalni a hibákat

Vasseur 2023 januárjában vette át a stafétát Maranellóban, és rögtön igyekezett meghonosítani a mellébeszélés nélküli hozzáállását, miután a Ferrarit hosszú időn át érték a kritikák amiatt, hogy nem teljesítenek a pályán, de emellett ugyanazokat a hibákat követik el újra és újra, és nem mindig tudják kihozni a legtöbbet a lehetőségeikből.

A francia szellemiségét jól jelzi az a megközelítés, amelyről még korábban beszélt a Motorsport olasz kiadásának adott interjúban: „Ha elkezded elhinni, hogy amit csinálsz, az jó, akkor az már a vég kezdete.”

Leclerc elmondása alapján a dinamika pedig sokféleképpen változott meg Maranellóban Vasseur érkezése óta, hiszen a hibákat és problémákat hamarabb elismerik, ez pedig gyorsabb megoldásokhoz és összességében jobb végkimenetelhez vezet.

„Az emberekre szerintem nagyobb felelősség hárul, jobb helyzetben vannak ahhoz, hogy 100 százalékot adhassanak, és Fred nagyon bízik bennük, ami remek dolog. Ő mindig is nagyon jó volt abban, hogy az embereket a lehető legjobb helyzetbe hozza annak érdekében, hogy a legjobbjukat nyújthassák” – magyarázta az Autosport/Motorsport.com-nak adott exkluzív interjúban.

„Ezen a téren tehát sokat változott a szemlélet.” Erre egy jó példa lehet a Ferrari Spanyolországban bevetett új padlólemeze, amely nem hozta az elvárt szintet, mivel ismételten felütötte a fejét a pattogás problémája.

„Három-négy versenyünkbe telt, de szerintem mindenki rájött, mik a gyengeségei az új elemeknek. A múltban talán ez nem ment olyan könnyen, mint most. Szóval úgy vélem, jobb helyzetben vagyunk csapatszinten. A Barcelona előtti hét-nyolc hónapban komoly fejlődést értünk el. Barcelona kivétel volt. Őszinték voltunk magunkkal és megértettük, hol hibáztunk. És hiszem, hogy ez kifizetődő lesz.”

A Ferrarinak lenni persze nem könnyű feladat, főleg nem a Forma–1-ben: „Már önmagában az, hogy mi vagyunk a Ferrari, sokat jelent, hiszen ha történik valami, az mindig nagyobb bonyodalmat csinál, mint más csapatoknál. Nekünk viszont ilyenkor kell csak magunkra fókuszálni, meg kell próbálnunk kizárni a zajokat, tanulni a helyzetből és pozitívan felhasználni. Ettől persze még remélem, nem lesz túl sok ilyen helyzet” – ismerte el Leclerc.

Egy negatív szalagcím a közelmúltból mindenképpen az volt, hogy a csapat technikai igazgatója, Enrico Cardile az Aston Martinhoz távozott, Leclerc viszont továbbra is hisz a Vasseur által felállított jövőképben.

„Ezt a konkrét témát tekintve én mindig is 200 százalékosan hittem abban, amit Fred csinál. Enrico persze most távozott a csapattól. Azt is tudom, hogy Fred nem lesz sokáig ideiglenes technikai igazgató, de közben teljes mértékben hiszem, hogy a lehető legjobban fogja menedzselni ezt a szituációt.”

„Abban is bízom, hogy ez nem fogja negatívan érinteni az istállót. Ez inkább a szervezetről szól, mintsem egy adott személyről. Persze ettől még minél hamarabb meg kell oldanunk a helyzetet, de Fred dolgozik rajta” – zárta gondolatát a monacói pilóta.

Vasseur szemléletéről és munkamódszeréről pedig sokat elárul az az interjú, melyet nemrég az F1 hivatalos oldalának adott.