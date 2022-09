Leclerc változtatna a sisakfóliák letépésére vonatkozó szabályokon

A Ferrari versenyzője bajnoki riválisával, Max Verstappennel csatázott a spa-francorchamps-i nyitókörben, amikor a holland sisakfóliája éppen az ő autójának jobb első fékhűtőjében landolt. Emiatt a fék hőmérséklete rohamosan emelkedni kezdett, így a monacói kénytelen volt kiállni a bokszba, hogy eltávolíthassák a fóliát.

Ez pedig ahhoz vezetett, hogy számára kedvezőtlen taktikára került, ráadásul vissza is esett a mezőny végére. Leclerc most úgy látja, valamit tenni kéne az ügy érdekében, mert már nem először akadnak problémák a letépett fóliák miatt.

A korábbi években például voltak arra irányuló próbálkozások, hogy a pilótáknak az autóban kellene tartaniuk őket, de ez végül nem igazán vált be, és a mezőny tagjai még most is előszeretettel dobják el azokat.

„Szerintem a jövőre nézve nem lenne rossz, ha esetleg találnánk valami megoldást arra, hogy az autóban tartsuk őket. Ebben az adott helyzetben valakinek az autójából olaj szivárgott. Semmit sem láttam, és az előttem lévők is hasonló helyzetben voltak” – mondta Leclerc a Motorsport.com-nak.

„Ebből következett, hogy az első adandó alkalommal le kellett tépjük a fóliát, és erre az egyenes kínált lehetőséget. Én pedig azon kaptam magamat, hogy fóliák repültek mindenfelé, és nem igazán tudtam tenni ellene semmit.”

„Nyilván nem arról van szó, hogy mérges lennék Maxra, és ez nem a pilóták hibája, de talán ki kéne találni egy megoldást arra, hogy az autóban tarthassuk őket.” Az FIA egyébként a Nemzetközi Sportkódexe szerint tiltja a versenyzőknek, hogy a pályára dobják a letépett fóliákat.

2016-ban a szövetség szigorúan be is akarta tartatni ezt a szabály, és arra kérte a versenyzőket, hogy a pilótafülkében tárolják őket. Mivel azonban ez nem mindenkinek nyerte el a tetszését, így az akkori versenyigazgató, Charlie Whiting elmondta, hogy annak nagyobb a veszélye, ha a fülkében akarják tartani azokat, mintha kidobnák, így végül nem jött újabb szigorítás.

Leclerc nem tudja, végül pontosan miért vetették el ezt a lehetőséget, de szerinte más megoldások is lehetnének, bár konkrét javaslattal nem állt elő.

