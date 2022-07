Leclerc: úgy tűnik, csak én hibáztam…

Charles Leclerc remekül kapta el a rajtot a 2022-es Francia Nagydíjon, és meg is tartotta a vezetését, azonban ezt követően az első etapban óriási nyomás alatt tartotta őt világbajnoki riválisa, Max Verstappen.

Verstappen azonban a Red Bull erősebb végsebességével sem tudott kifejezetten kemény támadást indítani a monacói ellen, akinél úgy tűnt, hogy hiába koptak a gumijai, a tempója nem esett vissza olyan mértékben, mint arra számítottak a versenyt megelőzően.

A Ferrarinál nem is reagáltak Verstappen elévágási kísérletére, és úgy tűnt, hogy egy hosszabb első etappal is meg tudja tartani a vezetést Leclerc, azonban a 18. körben végzetes hibát vétett a monacói.

A hosszú 11-es kanyarba ugyanis túl nagy tempót vitt be, és nem is tudta megfogni a megforgó autóját, és a gumifalba csapódott. Leclerc a rádión először a Ferrari Ausztriában is beakadó gázpedáljára gyanakodott, de a Sky-nak adott interjújában már magára vállalta a felelősséget.

„Nem mechanikai probléma volt, vagy legalábbis egyelőre nem tudunk róla. De úgy tűnik, nem az volt, egyszerűen csak hibáztam” – kezdte csalódottan Leclerc a kiesése után.

„Úgy érzem, hogy még sosem teljesítettem ennyire jól a pályafutásom folyamán, de ennek semmi értelme, ha közben ilyen hibákat követek el. Azt hiszem, 32 pontot vesztettem a hibák miatt, ma pedig 25-öt. Szerintem nyerni tudtunk volna, hiszen gyorsak voltunk.”

„Imolában 7 pontot buktam a hibám miatt, most 25-öt, tehát ha a szezon végén 32 pont fog hiányozni, akkor tudom, hogy rajtam ment el, és nem érdemeltem meg a világbajnoki címet. Ezt a szezon második felére ki kell javítanom, ha bajnok akarok lenni.”

„Őszintén szólva szerintem most hazamegyek, bezárkózom, és csak akkor megyek majd ki, amikor indulnom kell a Budapestre tartó gépre. Most csak otthon akarok maradni” – zárta Leclerc.

