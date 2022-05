Leclerc tarolt a szabadedzéseken Barcelonában, az FP3-at is behúzta

Meglepően nagy forgalom alakult ki a barcelonai aszfaltcsíkon szombaton kora délután, annak ellenére, hogy ez a harmadik szabadedzések elején nem feltétlenül jellemző.

Ez persze nem véletlen, hiszen a Haas F1 Team kivételével minden alakulat komoly fejlesztésekkel érkezett meg Spanyolországba, így még az utolsó pillanatokban is igyekeztek a csapatok finomítani a beállításokon.

Pierre Gasly számára viszont nagyon gyorsan véget ért az FP3, a francia AlphaTaurijának a motorjával akadtak gondjai, s miután egy mért kör megtétele után visszahívták a garázsba, még hosszú percekig füstölt.

Mick Schumacher sem járt jobban, a Haas jobb hátsó fékje ment tönkre. A német pilóta arra panaszkodott, hogy valamilyen elem beleakadt, emiatt pedig túlhevült és ki is gyulladt, a Haas szerelőire tűzoltás várt a bokszutcában.

A pályára viszonylag későn megérkező Max Verstappen ezúttal arra panaszkodott a Red Bullnál, hogy az alacsony tempójú kanyarokban nehezen tud elfordulni, ennek ellenére továbbra is tartani tudta a tempót az első két edzésen győztes Ferrarival.

A furcsaságok sorozata Nicholas Latifi főszereplésével folytatódott, a Williams autójának hűtőkopoltyújából lógott ki egy cső, de minden bizonnyal nem ezzel magyarázható, hogy a kanadai ezúttal is az egyik leglassabb kört rakta össze a lágy keverékű abroncsokon.

A Mercedes-szel először fordult elő ebben a szezonban, hogy nemcsak pénteken, hanem szombaton is kifejezetten jól mozgott a W13, George Russell és Lewis Hamilton szorosan az élmezőnyben haladtak az FP3 során, mindössze Charles Leclerc és Verstappen tudott eléjük kerülni.

A hétszeres világbajnok viszont kisebb szóváltásba került csapatával, miután a legjobb szektoridők után érdeklődött. A fülére Russell adatai érkeztek meg, ami nem igazán tetszett a kissé feszültnek tűnő Hamiltonnak.

Ezzel együtt az Ezüst Nyilak fiatalabb britje most is megelőzte csapattársát, ahogy ezúttal is jól nézett ki a nem fejlesztő Haas és az átépített Alfa Romeo tempója, Kevin Magnussen és Valtteri Bottas is biztató köröket teljesített.

Az egész hétvégén nagy vitákat generáló "zöld Red Bullok", tehát az Aston Martinok az alapos átszabás ellenére sem teljesítettek kiemelkedően, sőt. Sem Sebastian Vettel, sem Lance Stroll nem tudott a legjobb tízbe kerülni.

Sokáig kifejezetten gyengének tűntek a McLarenek is, ám Daniel Ricciardo és Lando Norris autójára csak nagyon későn kerültek fel a lágy keverékű abroncsok, de végül mindkét versenyzőnek sikerült javítania és jó eséllyel pályáznak a Q3-ba jutásra a délutáni időmérő edzésen.

Charles Leclerc tarolt ezen a hétvégén a szabadedzéseken, mindhárom gyakorlást behúzta, de az kijelenthető, hogy a 16 órától kezdődő kvalifikáció győztesére egyelőre nagyon nehéz tippelni.

A Spanyol Nagydíj harmadik szabadedzésének végeredménye

Ocon: Alonso cseppet sem olyan csapattárs, mint amilyennek mondják