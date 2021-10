Leclerc-t nagyon kedvelte volna Enzo Ferrari

Az 76 éves alelnök nemrég egy neves olasz díjat vehetett át, és ekkor beszélt a Ferrarihoz kapcsolódó pilótákról. Szó esett Leclerc-ről, Carlos Sainzról, valamint Mick Schumacherről is, aki a csapat akadémiájának tagja.

Elsősorban azonban a monacói tehetség került a középpontba, akit Gilles Villeneuve-vel állított szembe. A kanadai pilóta ugyan sosem lett világbajnok, de így is maradandó nyomot hagyott az F1-ben és az olaszoknál is.

„Charles egy olyan pilóta, aki nagyon illett volna édesapám ízléséhez. Mindig nehéz összehasonlítani másokat a korábbi nagy nevekkel. Azt azonban el lehet mondani, hogy Gilles Villeneuve például főként ösztönből vezetett” – idézte Ferrari szavait a Speedweek.

„Charles azonban teljesen más. Egy intelligens fickó, aki minden tekintetben tehetséges, és elképesztően fókuszált. Ha megkapja a megfelelő autót, akkor sok örömöt fog nekünk szerezni.” Ennek ellenére jelenleg 8,5 pont a hátránya márkatársához, Carlos Sainzhoz képest.

A spanyol viszonylag kiegyensúlyozottan teljesít, és egyre jobban elkapja a fonalat, még ha olykor hibázik is. Piero Ferrari így írta le Sainzot: „Egy megbízható és gyors pilóta, ahogyan azt Oroszországban is láttuk. Vele és Charles-lal egy remek csapatunk van.”

Most már csak az a kérdés, hogy ez a páros mikor fog a futamgyőzelmekért csatázni. A legutóbbi hétvégén egy új, már 2022-re tervezett erőforrást vetettek be Leclerc-nél, amelyet nemsokára Sainz is megkaphat, ez pedig egy újabb lépés lehet számukra a csúcsig vezető úton.

