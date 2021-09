Leclerc szerint Zandvoort feküdhet a Ferrarinak

A szűk és rendkívül technikás zandvoorti versenypálya minden bizonnyal fizikailag is komoly megpróbáltatás lesz majd a versenyzők számára. Charles Leclerc minden szempontból felkészültnek érzi magát a hétvégére, amit szerinte élvezni fog.

„A nyak komoly terhelést kap itt, azonban ennek megfelelően készültem. Szerintem mindenki rendben lesz fizikailag! Izgalmas lesz, nem minden nap versenyzünk ugyanis ennyire döntött kanyarokban” – utalt a pálya jellegzetességére Leclerc.

„Az F3-ból jól emlékszem a pályára, az egyik kedvencem volt. A 3-as és az utolsó kanyar némileg változott, de továbbra is nagyon technikás, nincs lehetőség hibázni. Biztos vagyok benne, hogy élvezni fogjuk.”

„Az időmérő itt különös jelentőséggel bír majd, a pályán ugyanis kevés lehetőség van az előzésre. Már várom a szombati kvalifikációt.”

Leclerc úgy véli, a technikás zandvoorti pálya feküdhet majd az SF21-nek, azonban nem szeretné elbízni magát.

„Sok középgyors kanyar van itt, melyekben szenvedtünk a közelmúltban. Okoztunk azonban néhány meglepetést is, remélhetőleg most is ez lesz a helyzet.”

„A pálya nagyon technikás, ami normál esetben az autónk egyik erőssége. Egy kicsit mindenki fejest ugrik az ismeretlenbe egy olyan pályán, ahol hosszú idő óta egyik csapat sem versenyzett.

Általában jók vagyunk abban, hogy már a hétvége elején megtaláljuk a megfelelő beállítást, ami nagyon fontos lesz a hétvégén. Bízunk abban, hogy jó napok állnak előttünk” – fogalmazott a monacói.

