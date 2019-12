Leclerc szerint nyerhet vasárnap, de az első etapján „vakon” fog menni

A mai nem a Ferrari időmérő edzése volt, miután az olaszok egyik pilótája sem tudott harcban lenni a pole-ért. Lewis Hamilton magabiztosan húzta be a rajtelsőséget Valtteri Bottas előtt, addig a harmadik legjobb időt Max Verstappen rakta össze.

A Ferrarinál ráadásul a fiatal monacói nem tudott második kört futni a Q3-ban, mivel kifutott az időből. Közvetlen előtte a csapattársának ez még sikerült, de mivel hibázott, maradt az 5. helyen az SF90-nel

A Ferrarinál lágy gumikon mentek ki a Q2-ben, és úgy tűnt, hogy azzal a keverékkel fognak rajtolni vasárnap, ellenben a Mercedesszel és a Red Bull csapatával. Végül csak Sebastian Vettel maradt a lágy gumikon, mivel Charles Leclerc javítani tudott a körén.

„Az első körömön lágy gumikon voltam kint, majd úgy gondoltuk, hogy megnézzük, mi a helyzet a közepes abroncsokon. Végül sikerült bejutnom velük a Q3-ba, szóval boldog vagyok.” - fogalmazott Leclerc az időmérőt követően.

A Mercedes túl erősnek tűnik Abu Dhabiban, különösen a Ferrarik ellen, de a monacói így is lehetségesnek tartja azt, hogy nyerjen. Mindenképpen meg akarja ragadni a lehetőséget, hogy győzelemmel fejezze be az évet Spa és Monza után. Ez azonban most nagyon nehéz lesz.

„A győzelem amiatt lehetséges, mert abszolút mindent bele fogok adni a rajtnál. Szeretném megszerezni a harmadik helyen az egyéni bajnokságban. Ehhez azonban nyernünk kell, és mindent meg fogok tenni érte.

Egyelőre nem tudni, hogy a Ferrari mire lesz képes a közepes gumikon a futamon, mivel Leclerc a szabadedzések során főként a lágy abroncsokkal tesztelt, valamint a kemény keverékről gyűjtött információkat, amiről már jól tudja, hogy versenyképes.

„A kemény keveréken jó a versenytempónk, addig a közepesnél ezt nem tudjuk, mivel nem teszteltünk velük, de magabiztos vagyok, és egy jó starttal minden lehetséges lehet.” - zárta le magabiztosan Leclerc.

Egy virtuális kör a Ferrarival Abu Dhabiban, mely az évadzáró F1-es nagydíjnak ad otthont. Főszerepben a villanyfényes Yas Marina Circuit, amit a következő héten is használni fognak a csapatok.