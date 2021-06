Leclerc szerint nem lopták el a bakui pole-t

Leclerc egymás után a második pole-ját hozta össze hasonlóan furcsa körülmények között, ezúttal azonban nem ő okozta a piros zászlót, mint két hete Monacóban. Most Juki Cunoda volt a ludas, aki a hármas kanyarban fékezte el magét és ment bele a falba, majd a másik ferraris, Carlos Sainz is benézte azt a kanyart.

Javítani már senki sem tudott emiatt, és mivel Leclerc az első próbálkozások után vezetett, így megint övé maradt a pole pozíció. Monaco után elég kettősen érezte magát balesete miatt, most viszont már sokkal jobban tudta élvezni a sikert.

„Még mindig nem olyan jó, mintha normálisan szereztem volna meg, mert volt egy piros zászló a végén” – válaszolt Leclerc az Autosport/Motorsport.com-nak, amikor megkérték, hogy hasonlítsa össze a két időmérő utáni érzéseit.

„Összességében viszont nem érzem azt, hogy elloptuk volna ezt a pole-t. Szerintem amúgy is meglett volna a tempónk arra, hogy a második Q3-as körrel elöl legyünk. Nagyon örülök ennek az eredménynek.”

A ferrarist az is segítette, hogy lopott egy kis szélárnyékot Hamiltonról, aki éppen előtte kezdte meg a gyorskörét. Természetesen örült is ennek a tényezőnek. „Igen, mindenképpen jó volt. Amúgy is pozitívnak tűnt. A szélárnyék nélkül is közel lettünk volna, de ez persze kicsi segítség volt.”

„Láttam, hogy Lewis előkészítő körön van, ezért igyekeztem nagyjából felmérni, hogy mekkora különbség kell ahhoz, hogy még húzzon nekem szélárnyékot, amikor megkezdi a körét. És éppen jól alakult. Kicsi szerencse, kicsi számolgatás, de talán több szerencse.”

Hogy vasárnap mi vár rá, az majd kiderül, de érzése szerint nem lesz könnyű maga mögött tartania az ellenfeleket, mivel ez nem Monaco, előzni pedig elég könnyű a sok egyenes szakasz miatt, de a célja nyilván a győzelem lesz.

Marko úgy látja, hogy a Mercedes igenis beáldozta Bottast Hamilton javára