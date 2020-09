Leclerc szerint muszáj kezdenie valamit a Ferrarinak a versenytempójával

Charles Leclerc jó helyről várhatta a mai Toszkán Nagydíj rajtját (az elsőt), mivel tegnap az ötödik helyet szerezte meg. Ezen még javítani is tudott, hála Alex Albon rossz rajtjának és Max Verstappen kiesésének, egy ideig a harmadik helyen is autózott, de elfogytak a gumijai és emiatt többen is elmentek mellette.

A monacói pilóta ezek után végül a nyolcadik helyet szerezte meg a csapatnak a Ferrari 1000. forma-1-es futamán, amin mindkét Ferrari pontot tudott szerezni, ennek ellenére Leclerc továbbra sem elégedett a tempóval:

„Egyszerűen lassúak voltunk, nem volt sokkal több ebben, ahhoz nem volt meg a sebességünk. Jól rajtoltam és a lehető legjobb helyzetbe kerültem, a két Mercedes meglógott, szóval szabad volt előttem az út, de így is rengeteget kellett küzdeni a géppel.”

Még több F1 hír: Hamiltonnak is mindent bele kellett adnia, hogy meglegyen pályafutása 90. sikere

„Nem tudom, hogy versenyspecifikus-e a dolog, ezzel muszáj valamit kezdenünk, mert vannak olyan versenyek, amikor az időmérő sikerül rosszul és a verseny jobban, az év elején például ez volt a helyzet. Most a kvalifikáción tudtunk jobban teljesíteni, de a versenyen szenvedtem az autóval, ami elég más helyzet.”

Hasonlóról tudott beszámolni Sebastian Vettel is, akinek orrkúpot kellett cserélni még az első rajt után, de végül mégis tudott a pontszerző helyekért küzdeni és az egy pontot érő tizedik pozíciót meg is kaparintotta.

„Nem voltunk elég gyorsak. Hogy miért, az egy nagyon jó kérdés, amit elég nehéz megválaszolni. Több oka is van ennek. Azt tudjuk, hogy az autó elég lassú, de ma jobb tempóra számítottunk, mint ami végül kijött, szóval lesz mit vizsgálni.”

Christian Horner elmondta, mi volt a gond Verstappen autójával.

Ajánlott videó: