Leclerc szerint csapatként kell dolgozniuk a Ferrarinál, hiába vált biztossá Vettel távozása

A négyszeres német világbajnok nemrég igencsak érdekes információkat árult el, miszerint még ajánlatot sem kapott a Ferraritól. Ez pedig igazolhatja azokat a pletykákat, amik pontosan ugyanerről szóltak, miszerint az olaszok hamar eldönthették, hogy Carlos Sainz Jr-rel akarják folytatni.

Charles Leclerc az Osztrák Nagydíjon elmondta, nem vár csodát az idei Ferraritól jelenleg, mert tapasztalható volt a hátrány a téli teszteken, és az új csomag csak a Magyar Nagydíjra készül el, ami a harmadik futam.

„Ahogy Seb is mondta, úgy gondolom, hogy a tesztelés után többé-kevésbé tudtuk, hogy nem vagyunk ott, ahol lenni akartunk, különösen az időmérős tempót tekintve. Ez volt a helyzet, majd a koronavírus miatt minden leállt.”

„Miután újból megnyitottak a gyárak, újra analizáltuk az adatokat, de csak kevés időnk volt erre, és hoztunk egy olyan döntést, miszerint visszalépünk egyet, és megpróbáljuk elemezni a helyzetet, hogy ez miből is adódik, majd csak ezt követően foglalkozunk a témával.”

„Először egyszerűen tudnunk kellett, hogy ez honnan jön, és most itt tartunk. Ki fogunk próbálni egy másik utat a Magyar Nagydíjon, de ahogy Seb fogalmazott, egyszerűen nem volt elégedő időnk arra, hogy ezt már itt megtegyük.”

Charles Leclerc, Ferrari walks the track on a bike Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

Vajon idén milyen lesz Leclerc és Vettel kapcsolata a pályán és azon kívül? Tavaly már voltak bizonyos előjelek, miszerint 2020-ban még nagyobb gondok lehetnek, hogy a német távozik, és minden más lehet.

„Nem hiszem, hogy a szezon más lenne, mint a többi. Tavaly is egymás ellen harcoltunk, és néha csapatként kell játszanunk vagy csapatként vezetnünk. Csapatként dolgozunk, ami nagyon fontos.” - hangsúlyozta Leclerc.

„Nagyon hasznos, ha csapatként dolgozunk, és ez most is így lesz. Szerintem egyértelmű, hogy így kell dolgoznunk.” - folytatta Charles, aki arra a kérdésre is válaszolt, hogy mi fog hiányozni Vetteltől.

„A gyorsasága és a tapasztalata biztosan. Nyilvánvaló, hogy sokat tanultam tőle. Nagyon sokat tanultam. Seb azonban még mindig a csapattársam és az év végéig az is marad. Magánszemélyként is kedvelem őt.”

„Voltak csatáink a pályán, és néha nem azt értük el, amit szerettünk volna, de mindig megvolt a tisztelet a pályán kívül, amit jó volt látni. Tanulhattam tőle a pályán és azt, ahogy a csapattal dolgozott.”