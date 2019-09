Leclerc szerint a kettős győzelem számít, Vettel egyetért vele

A Ferrari idei legnagyobb sikerét érte el Szingapúrban, ahol kettős győzelmet könyvelhettek el az olaszok. Sebastian Vettel a Ferrari stratégiájának köszönhette, hogy megelőzte csapattársát, és végül meg is szerezte első idei, és pályafutása 53. futamgyőzelmét. Charles Leclerc-nek két győzelem után így be kellett érnie a második hellyel. A Ferrari két versenyzője nem akarta túlmagyarázni a helyzetet, amelyben a csapat döntése határozta meg a végső sorrendet.

"Nagyon boldog vagyok, nagyszerű verseny volt, gratulálok a csapatnak. A szezon eleje nehéz volt, de lassan magunkhoz tértünk, és most büszke vagyok az otthoniak munkájára is. Szeretném megköszöni a szurkolók szeretetét, nagyon sok levelet, biztatást kaptam, és ez sok erőt és hitet adott nekem. Ezt próbáltam használni" - jelentette ki Vettel a győzelem után, a németet a futam után arról is kérdezték, mit szólt ahhoz, hogy nem az első helyen álló Charles Leclerc volt a taktika kedvezményezettje. "Nagyon késői döntés volt, én korainak gondoltam, én a második szakaszt hosszúnak véltem. Nagyon meglepődtem, hogy egy körrel később az élen találtam magam. Nehéz volt kezelni a kerekeket, és átverekedni magam a mezőnyön, és a biztonsági autós szakaszok is bonyolították a helyzetet."

Leclerc a futam után nem tűnt csalódottnak, de jelezte, hogy ez nem könnyű. "Mindig nehéz így elbukni egy győzelmet, de nagyon örülök, mert az 1-2 nagyszerű eredmény a csapatnak. Úgy jöttünk ide, hogy talán egy dobogó összejöhet, és ehelyett kettős siker lett a vége. Bíztunk a fejlesztésekben, de végül sokkal jobban működtek az időmérőn és a futamon is, mint arra számítottunk" - mondta a monacói, aki nem akarta túldimenzionálni a csapat döntését. "Ez volt a stratégia, amit előre meghatároztunk, és tartottuk magunkat hozzá, a legfontosabb a kettős siker."

Max Verstappen végül nem tudott a győzelemért küzdeni, ám a harmadik hellyel is elégedett volt. "Az egész verseny jól alakult. Az elején nagyon lassan haladtunk, és aztán elkezdtem a kerekeket jobban használni. Trükkös volt a futam sok biztonsági autós szakasz miatt, örülök, hogy dobogóra állhatok, mert itt mindig nehéz előzni" - mondta a Red Bull hollandja, akit arról kérdezett David Coulthard, hogy könnyebbséget jelentett-e fizikailag a három biztonsági autós szakasz. "Megterhelő az is, mert a kerekeket melegen kell tartani, szóval nem volt ez könnyű így sem."

