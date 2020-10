Leclerc szerint a Forma-1 új aerodinamikai hendikepszabálya segíthet a bukdácsoló Ferrarin

Minél hátrébb végez egy csapat a konstruktőrök bajnokságában, annál több pénzt fordíthatnak a 2022-es autójuk aerodinamikai fejlesztésére, ezek az autók pedig teljesen új aerodinamikai filozófiát követelnek.

A Ferrari a hatodik a bajnokságban – negyven éve ez lehet a legrosszabb helyezésük – így riválisaik nagy részénél többet költhetnének aerodinamikai fejlesztésekre. Charles Leclerc szerint ez egy keserű áldás:

„Úgy gondolom, hogy a szabály célja az volt, hogy újrakeverje a mezőnyt és segítsen azoknak a csapatoknak, akik bukdácsolnak, mi pedig egyértelműen bukdácsolunk jelenleg, szóval valamilyen módon segíteni fog.”

„Sokkal inkább szeretnék mondjuk már idén előkelőbb helyekért harcolni, de ez van. Remélhetőleg ki fogjuk tudni használni és ki tudunk vele kecmeregni a gödörből, amiben jelenleg vagyunk.”

Carlos Sainz Jr., aki jövőre már Leclerc csapattársa lesz, szintén üdvözölte a változást: „Teljes mellszélességgel támogatom az új szabályokat, hogy a mezőny jobban összerázódjon, szerintem ez a helyes irány a Formula 1-nek.”

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35, Charles Leclerc, Ferrari SF1000, and Pierre Gasly, AlphaTauri AT01 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Ezt pedig mondom úgy, hogy teljesen mindegy milyen hatása lesz az idei évnek a következőre. Minél több ilyen intézkedés van, annál jobb, mivel annál jobbak lesznek a versenyek és többet fog számítani az ember a gépnél, utóbbinak ma túl nagy a hatása.”

Sainz jelenlegi csapattársa, Lando Norris elmondta, a szabály jobban segített volna a McLarennek, amikor hátrébb voltak: „Két vagy három éve a McLaren bármit megadott volna egy ilyen szabályért, de szerintem jobb, hogy olyan helyzetben vagyunk, amiben nem annyira segít nekünk, mint másoknak.”

Norris is támogatja a hendikepszabályt: „Szerintem jó a sportnak, jó a Forma-1-nek, ilyeneket akarunk mi is. Jó, lehet, harmadikak leszünk a bajnokságban, akkor rosszabbul jövünk ki, mint akik mögöttünk vannak, de az előttünk lévőkhöz képest nekünk is jobb. Ez a legjobb a sorozatnak.”

