Leclerc szerint a Ferrarinak nincs mit bizonygatnia

Sebastian Vettel igen röviden reagált Max Verstappen nyilatkozatára, amit a holland még Amerikában adott, melyben csalásról beszélt a Ferrari motorja kapcsán. Az FIA továbbra is mindent legálisnak talál a Ferrarinál, bár Amerikában és Brazíliában is technikai direktívákat adott ki, azok után, hogy a Red Bull hivatalosan is levelet írt a helyzet miatt.

Még több F1 hír: Az FIA újabb technikai direktívákat adott ki a motorügy kapcsán

„Úgy gondolom, nincs mit igazán bizonyítanunk. Nem érzem azt, hogy ezt kellene tennünk. Egyszerűen a legjobb eredményre törekszünk, és arra, hogy a lehető legjobb helyen érjünk célba. Nyilvánvalóan a győzelem a cél a Ferrarival, és ez a folytatásban sem lesz másképp. Úgy gondolom, mi vagyunk azok, akik ismerik a helyzetet, a többiek csak kívülállók. Tudjuk, hogy mit csinálunk, és biztosak is vagyunk a dolgunkban, valamint abban, hogy ez egy ideálisabb hétvége lehet számunkra.” - mondta Charles Leclerc.

„Az amerikai hétvégénk nem alakult a legjobban, személy szerint nekem sem, bár Seb sajnos még a futamot sem tudta befejezni. Az időmérő edzés előtt motort kellett cserélni az autómban, így az egész FP3 kimaradt számomra. Ez is hatással volt a szombatra, de a futam első felében valóban nem azt kaptuk, mint vártuk.”

„Nem volt ideális a helyzet, és sok elemzést végeztünk annak érdekében, hogy tudjuk, mi volt a probléma. A régi specifikáció is hatással volt a hétvégémre. Meglátjuk, hogy mit hoz ez a hétvége, ami ugyancsak nem lesz könnyű, mert az új motor miatt büntetést kapok. Ez a 10 helyes büntetés nem fog segíteni, de ha a teljes képet nézzük, akkor ez volt a lehető legjobb döntés, hiszen már csak két futam van hátra, és itt Brazíliában lehet lehetőségem az előzésekre, míg Abu Dhabiban újra tiszta lappal indulhatok.”

„A csapattal közösen arra fogunk törekedni, hogy a lehető legjobbat hozzuk ki ebből a helyzetből, és a lehető legjobb eredményt érjem el. Nyilván ez nem könnyű, amikor ekkora a hátrányod a rajtrácson, de sok minden történhet a futamon. Később még előnyöm is lehet, különösen az utolsó futamon.”

„Izgatott vagyok a hétvége miatt, mert ez egy remek pálya, és nagyon motiváltak vagyunk azt illetően, hogy javítsunk. Már nem az Amerikai Nagydíj határoz meg bennünket, hanem Interlagos, az aktuális helyszín. Szerintem lehetnek még jó lehetőségeink, és összességében ez a motorcsere előnyt jelenthet.”

A DTM bemutatott egy koncepciót, amely a DTM főnöke, Gerhard Berger szerint valóban új és inspiráló, az új versenysorozat pedig a DTM betétsorozataként jönne létre.