Leclerc: "Sosem szólt a Ferrariról ennyi, a semmiből merítkező pletyka"

A Bahreini Nagydíjon való kiesés után Charles Leclerc Szaúd-Arábiában tízhelyes rajtbüntetést kap a motorvezérlő cseréje miatt. A monacói a Sky Sportsnak adott interjúban taglalta, mennyire szerencsétlen ez a helyzet:

„Nem valami jó dolog már a második versenyen büntetést kapni, de szerencsére ezzel vége is. Bahreinben volt problémánk a motorvezérlővel, de ezt már kiküszöböltük és most előre kell néznünk, tudván, hogy vasárnap tíz hellyel a kelleténél hátrébbról indulunk. Nehéz lesz, de szeretem az ilyen kihívásokat, amivel megmutathatjuk, hogy még mindig lehet ránk számítani.

A jó helyezés mellett Leclerc azt is szeretné látni, hogy az SF-23 a szahíri pályától különböző aszfaltcsíkon jó teljesítményt nyújt: „Nem tervezem a szerencsére bízni a dolgokat. Magasra tettem a mércét, normális versenyt és sok előzést akarok, ami jót tenne az első verseny után, bár a bahreini egy nagyon különleges pálya. Remélem más érzés lesz a mostani verseny és ez a tempónkon is látszani fog.”

A csapat természetesen csalódott amiatt, amit Bahreinben láttak, de optimizmusból sincsen hiány: „Természetesen nem volt zökkenőmentes az indulás, de hatalmas a motiváció a csapatban. Nagyon pozitívan állnak hozzá, mindenki azon dolgozik, hogy fejlődjünk. Nem ilyen szezonkezdetet akartunk, a versenyen szenvedtünk, az időmérőn sokkal közelebb voltunk, de szerintem már megvan mindenre a magyarázat és most azon leszünk, hogy dolgozzunk a versenytempón, amiben eléggé el vagyunk maradva a Red Bulltól.”

Az elmúlt napokban több pletyka is szárnyra kelt a monacói versenyzőről, többek között az, hogy helyet cserélhet Lewis Hamiltonnal – erre is kitért az interjúban: „Köszönöm ezt a kérdést, mert tisztázni akartam a dolgot. Vagy ezer pletyka van a csapatról, nem is láttam még ennyit egy hét alatt és a legtöbb konkrétan a semmiből jön.”

„Sok ilyet láttam, amióta a Ferrarinál vagyok, de ezek a legújabbak nagyon furcsák. Nem tudom, hogy valakik bajba akarnak-e minket keverni, de én elégedett vagyok azzal, amit Maranellóban látok, egy összetartó csapatot, akik egy irányba eveznek és ez a legfontosabb.”

„Az, hogy miről van szó a csapaton kívül, nem a mi kezünkben van. Vörös ruhában vagyok, szerintem egyértelmű, hogy mennyire szeretem a Ferrarit és hogy mennyire szeretnék a Ferrarival felállni a dobogó legfelső fokára. Ennél többet nem tudok mondani, számomra ez így egyértelmű.”

A Ferrari csapatfőnöke, Frederic Vasseur is beszélt a csapattal kapcsolatos találgatásokról.