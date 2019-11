Leclerc örül, ha kicsit agresszívebb lesz az autó 2021-től

A Forma-1-et alapjaiban megváltoztató 2021-es szabályok lényegét október utolsó napján jelentették be hivatalosan, a cél, hogy az elmúlt években elmaradt versenyt kicsit felturbózzák. A szabályváltoztatások nemcsak a technikai részletekben változtatnak jelentősen, de a sportágat új gazdasági alapokra is helyezi.

A szabályok megalkotásába már a versenyzők is beleszólhattak személyesen, a tárgyalóasztalnál a pilótákat képviselő szervezet nevében több versenyző is helyet kapott. Az új technikai szabályok alapvetően változtatnak az autók külsején is, csütörtökön ez is bemutatásra került. Charles Leclerc még csak második éve vezethet forma-1-es autót, de nem bánja, ha máris lecserélik alatta.

"Az autók jól néznek ki, és majd meglátjuk, hogy a csapatok mit tudnak kihozni belőlük. Egy kicsit megváltozik a kinézetük, talán kicsit agresszívebbek lesznek, ami sosem árt. Mi versenyzők mindig a lehető leggyorsabbak akarunk lenni, azt reméljük, hogy nyerünk egy kis teljesítményt, anélkül, hogy a versenyképesség romlana, mert jelenleg ez a legnagyobb gond. Nem tudjuk követni egymást, közelről üldözni, és elég frusztráló, ha megérkezel valaki mögé, és tudod, hogy gyorsabb vagy, de előzni nem tudsz, mert túlmelegszenek a kerekek, a fékek. Szóval remélem, hogy ezek a dolgok fejlődnek" - mondta Leclerc.

A monacóit az autók súlyáról is kérdezték, miután az autók súlya is jelentősen változik, 2021-ben 25 kilogrammal lehetnek nehezebbek. "Nem hiszem, hogy az autók súlya a lényeg, mindenekelőtt az abroncsok túlmelegedésében van szerepe, ha 25 kilóval nehezebbek lesznek az autók. A vezetés szempontjából, minél könnyebb egy autó, annál könnyebb vezetni, annál jobban érezzük magunkat, és annál gyorsabbak vagyunk. De ez kompromisszum kérdése" - jelentette ki Leclerc.

