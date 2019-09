Leclerc olyan, mint Niki Lauda volt a Ferrarinál?

Charles Leclerc már a második F1-es szezonjában megkapta a lehetőséget arra, hogy a Ferrarinak versenyezzen, ráadásul a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel csapattársaként, aki egyre nehezebben bír az új társával. Vettelnek idén eddig csak egyszer volt lehetősége arra, hogy futamot nyerjen, míg Leclerc ezt Bahreinben, Bakuban, Ausztriában és Németországban is megtehette.

Még több F1 hír: A Mercedes pilótái ismét kifütyültetnék magukat a monzai közönséggel

Belgiumban volt a következő nagy sansza erre az élről rajtolván, és most is élt is vele, bár a sors furcsa fintora, hogy az első győzelméhez nagyban Vettel is hozzásegítette Lewis Hamilton feltartásával, aki körülbelül 5 másodpercet bukott a Ferrari mögött. Máskülönben egészen simán nyert volna.

Stefano Domenicali, aki éveken át volt a Ferrari csapatfőnöke, és jelenleg a Lamborghini első embere, az olasz „Radio anch'io sportnak” nagyon pozitívan nyilatkozott a monacóiról. Domenicali leginkább Niki Laudát látja az ifjú tehetségben, aki hamarosan minden szempontból átveheti az irányítást Maranellóban.

„Egy nagyszerű fiú, aki rendkívüli tudatossággal rendelkezik, mely Niki Laudára emlékeztet. A kisebb kategóriákban mindig gyors volt, de bizonyította, hogy fejben is erős. Hosszú ideig fogunk még róla hallani, aki fejben is bizonyította a képességeit. Ezzel az érettséggel pedig valóban Lauda jut eszembe róla a hideg elemzéseivel és a nyugodtságaival, felhasználván a képességeit.”

„Vasárnap a csapatjáték győzelmét láthattuk. A Ferrari remekül kezelte a kiállásokat, de közben nem mondhatjuk azt, hogy lemondtak Vettelről. Óvatosnak kell lennünk, ugyanakkor biztos vagyok benne, hogy Monzában nagyon nagyszerű dolgokat fogunk látni.” - tette hozzá az olasz, aki mondott néhány szót Mick Schumacherről is.

„Gyerekkora óta ismerem őt, aki egyre inkább felnő. Időt kell adni neki, és szerintem még egy évre szüksége van az F2-ben, hogy finomítson a fejlődésén, még mielőtt belép az F1-be. A tehetsége adott, akárcsak a vágya arra, hogy eljusson oda.”

A Motorsport.com egy nagyon látványos 3D-s animációt készített a Forma-1 elképzelt 2021-es autójáról, felhasználván benne az eredeti terveket is. Egy igazi technikai csemege a rajongóknak.