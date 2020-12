Leclerc: Olyan későn fékeztem, amennyire csak tudtam!

Igen ritka látvány, amikor egy Forma-1-es pilóta ilyen jó kedvvel száll ki az autójából, pláne, amikor még 4 perc hátra van a Q3-ból, de Charles Leclerc érezte, hogy mindent, és talán még kicsit többet is kihozott a Ferrariból.

„Nem, nem volt még egy szettem” – erősítette meg Leclerc azt, miért fejezte be ilyen hamar a Q3-at. „Én hoztam meg a döntést arról, hogy ilyen hamar ki akarok állni, mert először is, káoszra számítottam az időmérő végén, másodszor is, nagyon tiszta elképzelésem volt arról, mit és hogyan akarok csinálni, és minél hamarabb a pályára akartam menni.”

„Hogy őszinte legyek, nem hiszem, hogy bármit is jobban tudtam volna csinálni egy második nekifutással, szóval nagyon boldog vagyok.”

Leclerc azt is elárulta, hogy természetesen őt is meglepte, hogy végül ilyen jól sikerült az a bizonyos kör.

„Azt azért nem mondanám, hogy tökéletes volt, mert mindig tudsz javítani, de minden sikerült, amit elterveztem. Egy kicsit megijedtem, mert nagyon, nagyon későn fékeztem az első kanyarban, de valahogyan sikerült a kanyar, és még a kigyorsításom is jó volt.”

„Volt egy pillanat, amikor megindult az autó a 4-es kanyarban, akkor azt gondoltam, hogy Istenem, lehet, nem bírják ki a gumik a kör végét, de itt is voltam a leggyorsabb, óriásit léptem előre a harmadik szabadedzéshez képest, sokkal több rázókövet használtam a belső íven, miután láttam Gasly belső kamerás felvételeit, szóval kösz, Pierre! Az utolsó kanyarral az egész időmérő alatt szenvedtem, de végre pont az utolsó körben sikerült.”

A holnapi versennyel kapcsolatban Leclerc azonban elmondta, közel sem számít ilyen jó eredményre.

„Úgy gondolom, jó pár alkalommal előbb végeztünk már idén az időmérőn, mint ahogy azt előzetesen számoltuk, csak úgy, mint ma. Ez rengeteg reménnyel kecsegtet vasárnapra, azonban tudjuk, hogy nagyon szenvedünk a futamokon” – értékelt a monacói.

„Reálisan kell látnunk a dolgokat. Nagyon nehéz lesz a holnapi nap, biztos vagyok benne, hogy nem leszünk olyan versenyképesek, mint ma. Nem gondolom, hogy a negyedik leggyorsabb autó a Ferrari ezen a pályán, de meglátom, mit tehetek, szeretném kihozni a maximumot” – tette hozzá a monacói, aki már sokadik alkalommal került a Top 4-be ebben a szezonban.

Szó esett a pályáról is, ami igazán különleges rövidsége miatt. „Nagyon élveztem. Mindig más típusú pályán versenyzünk, és ezeket előbb-utóbb egy versenyző kiismeri. De az, hogy ez a pálya szinte ovális, nagyon érdekessé teszi a vezetést. Igazán élveztem” – mondta Leclerc.

Végül pedig a jövő évi fejlesztésekről, és a csapatról is kérdezték a 22 éves pilótát: „Jól dolgozunk, bár az elmúlt hétvége csalódást keltő volt a sikeres Török Nagydíj után, hiszen olyan érzés volt, mintha egy lépést visszafele tettünk volna. De azt gondolom, a pálya karakterisztikájának is köszönhető ez, a csapat pedig jól dolgozik együtt. Jól mennek a fejlesztések a jövő évre, és nagyon várom, hogy Carlossal dolgozzak együtt” – zárta le.

A holnapi futamon tehát Leclerc a negyedik helyről várhatja a rajtot, mely számára abból a szempontból is izgalmas lehet, hogy a harmadik helyezett Verstappennel együtt a lágy keveréken rajtol, a Mercedesek pedig közepeseken.

