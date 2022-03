Leclerc odacsapta a Ferrarit, de ő volt a leggyorsabb a második dzsiddai szabadedzésen

A második szabadedzés sajnos nem túl pozitív dolog miatt indult izgalmasan, ugyanis a jemeni húti milicisták merényletet indítottak a dzsiddai pályától 10 km-re lévő Aramco létesítménye ellen, amely már az első szabadedzés alatt is nagy, fekete füsttel égett.

A Forma-1 vezetősége emiatt rendkívüli gyűlést hívott össze a második szabadedzés előtt, melynek következtében 15 perccel elhalasztották a hétvége legfontosabb szabadedzését. A pilóták ez idő alatt elkezdtek készülődni, az első szabadedzésen fellépő váltóprobléma után Kevin Magnussen autója is készen állt a folytatásra.

Végül aztán elindult a körözés, melynek elején a pilóták felsorakoztak a bokszutca végére és rajtgyakorlatokat végeztek. A két Alfa Romeo mellett a két Alpine kezdte meg a mért idők sorát a közepes keverékeken, de Carlos Sainz hamar az élre állt a Ferrarival.

Leclerc aztán majdnem nyolc tizedet adott elsőre csapattársának, míg Verstappen a harmadik helyre hozta be a Red Bullt az első éles körével. A közepeseken aztán tovább erősödtek a köridők, sőt Verstappen, Leclerc, Sainz és perez másfél tizeden belül állt 20 perccel a kezdés után.

Russell hiába váltott a lágyakra hamar, féltávnál csak nyolcadik helyen, egy másodpercen kívül az élen állóktól állt. Féltávnál aztán Magnussen szólt be a rádión és érdeklődött az erőforrásának állapotáról, azonban a pozitív válasz ellenére, pár kanyarral később megállt alatta a Haas.

A visszajátszások alapján Sainz és Leclerc is érintette a falat, a monacói be is szólt a rádión, hogy az autó nem az igazi az ütközés után. A bajnoki éllovas végig csorgatta a Ferrarit a pályán, hogy megelőzze a nagyobb bajt. Meglepő módon előtte Leclerc a lágy gumikon ugyan az élre állt, de vagy másfél tizedet tudott javítani saját, közepeseken futott idején.

Szűk negyedórával a vége előtt aztán Leclerc levette a sisakot, mivel biztonsági okokból tüzetesebben átvizsgálják a sérült Ferrarit, bár nagy baj valószínűleg nem történt. A McLaren mintha egy fokkal jobban mozogna a pályán, mint Bahreinben, Norris legalábbis tudta tartani a lépést a középmezőny elejével.

Az Alfa garázsában sem unatkoztak, mivel Valtteri Bottas autójának oldaldobozán dolgoztak, igaz sok mindent nem láthattunk ebből a közvetítés során, mivel a szerelők ügyesen a kamera elé álltak. A tizedik helyen végző Cunoda számára sem volt rózsásabb a helyzet, mivel közölték vele a rádión, hogy azonnal állítsa le a motort és húzódjon le a pályáról.

A második szabadedzés alatt a Forma-1 kiadott egy közleményt is a délutáni merénylettel kapcsolatban, mely megerősíti, hogy arra törekszenek, hogy a hétvégét probléma nélkül meg lehessen rendezni és egyelőre nem merült fel a halasztás/törlés lehetősége.

„A Forma-1 szoros kapcsolatban áll az illetékes hatóságokkal a mai nap folyamán kialakult helyzetet követően. A hatóságok megerősítették, hogy a verseny a tervek szerint folytatódhat, mi pedig továbbra is szoros kapcsolatban maradunk velük és az összes csapattal, és szorosan figyelemmel kísérjük a helyzetet” – áll a közleményben.