Leclerc: Nyilván nem mutatunk meg mindent magunkból!

Ahogy mindig, most is nagyon nehéz megmondani a tesztek alapján, hogy hogyan állhat a Forma-1-es erősorrend. Erre utalt Charles Leclerc is, aki a Sky Sportsnak nyilatkozott arról, hogy egyik csapat sem mutatja meg a teszteken, hogy mekkora potenciál rejlik bennük.

A monacói pilóta azt is hozzátette, annak örülnek a csapatával, hogy a gyárban gyűjtött adatok korrelálnak a versenypályás adatokkal:

„Azt gondolom, mindannyian örülünk annak, hogy az adatok korreláltak a gyárban szerzett adatokkal, ami nagyon fontos volt. Szóval most arra koncentrálunk, hogy különböző helyzetekben próbáljuk ki az autót, hogy megértsük, minden adat összhangban van-e a korábbi adatokkal.”

„Mostantól nagyobb hangsúlyt fektetünk a beállításokra, próbálunk még több teljesítményt kinyerni. Nyilván nem mutatunk meg mindent magunkból, hiszen ez csak a teszt, és nagyon fontos, hogy magunkra fókuszáljunk, ugyanis egyik csapat sem mutatja meg, mekkora potenciál rejlik bennük.”

„Nem tudom, hogy a többiek mennyit tudnának még mutatni, ezért magunkra fókuszálunk, próbálunk minél többet kihozni ebből a három tesztnapból, és a lehető legjobban felkészülni a következő hétvégére.”

