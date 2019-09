Leclerc-dominancia Szocsiban, még Vettel sem tudta megközelíteni

Az FP1 és az FP2 egyértelműen a Mercedes küszködéséről szólt. A Ferrari és a Red Bull is sokkal jobb tempóra volt képes, ami leginkább az egykörös tempóra vonatkozott. Lewis Hamilton és Valtteri Bottas is kissé aggódva nyilatkozott, különösen a Ferrari miatt, mivel a Red Bullnál a taktikai motorcsere miatt Max Verstappen hátrébb fog kerülni. A németeknél gyakorlatilag mindenki esőt akart a kialakult differencia láttán.

Még több F1 hír: Az FIA módosította a „bonyolult” kerülgetést a 2-es kanyarban Szocsiban

Ezek után egy igen érdekes FP3 várhatott ránk, ami általában mindig mérvadóbb, mint az FP1 és az FP2, feltéve, ha az időjárás vagy egyéb más tényező nem szól közbe, melyre idén már nem egy példát láthattunk. A Ferrari és a Red Bull erős tempója azonban megkérdőjelezhetetlen volt a hétvége előtt, akárcsak az, hogy a Mercedes magához képest nagyon lassan hajtott.

FP3

Közvetlen az FP3 előtt jött a nagy bejelentés, miszerint a McLaren 2021-től már nem a Renault motorjait fogja használni, és visszatér a Mercedeshez, amivel egy újabb nagy lépést tehetnek meg afelé, hogy hosszú idő után újra a top-mezőnyben szerepeljenek. Emellett szintén érdekes és nagy hírként szolgált, hogy a Toro Rosso leadta a névváltoztatási kérelmét 2020-ra, így lehetséges, hogy a következő szezontól másképp kell majd hívnunk az olasz alakulatot.

A legjobb időt Leclerc rakta össze, és nagyon fölényesen. Az eddigi edzésekhez hasonlóan Vettel ismét sokat kapott a csapattársától, hiába végzett a második helyen. A német láthatóan küszködött, és ez egy igen sima Leclerc-pole-t vetíthet előre, aki kiváló formában van. A Mercedesek pedig még inkább szenvedtek, mint Vettel, akik ennek alapján az esélytelenek nyugalmával várhatják az időmérőt.

A Red Bullnál nem volt sima a program, mert mindkét autó sokat állt a garázsban, ráadásul Verstappennek volt két necces jelenete is. A kicsúszása és az enyhe falazása előtt repült egyet a kerékvetőn, ami nem tett jót a technikának, hiszen az RB a levegőbe emelkedett. Ez az 5. hely a neve mellett nem feltétlen reális, de ne feledjük, vár rá egy 5-helyes rajtbüntetés a motorcsere miatt, és a legjobb idejét egyedül a mezőnyből közepes gumikon rakta össze, addig a többiek lágyon.

A Haas nagyot ugrott előre, és még Albon elé is be tudtak lépni, akire ugyancsak egy 5-helyes büntetés vár, ugyanazon okok miatt. Grosjean 6. helye elég erősnek tűnt, de Magnussen is ott volt a TOP-10-ben, igaz, annak legvégén. Albon mögött Hülkenberg és Norris zárt.

A Toro Rosso ezúttal nem volt ott a legjobbak között, ám nagyon kevésen múlt Gasly bejutása, míg Kvjat autójában meghibásodott a motor. A Honda megerősítette, hogy az orosz egy teljesen új 4-es specifikációt fog kapni, és a csere miatt nem vesz részt az időmérőn. Már korábban is biztos volt számára a rajtrács vége, de ezzel az újabb problémával még a kvalifikáción sem lehet ott a hazai közönsége előtt.

A mezőny második felében végzett még Ricciardo, Sainz, Giovinazzi, Pérez és Stroll is. Räikkönen, aki sokat panaszkodott az egyenesben elért lassú tempóra, csak a két Williamst előzhette meg, valamint a technikai gondokkal küszködött Kvjatot.