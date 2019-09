Leclerc kezdett az élen Szocsiban, Vettel majdnem 0.5 másodpercet kapott

A versenyzők teljesen száraz időjárási körülmények és 23°C-os levegő, valamint 24°C-os aszfalthőmérséklet mellett gurulhattak pályára, kezdhették meg a munkát a felkészülést a hétvégére. Norris, Verstappen, Stroll, Kvjat és Grosjean azonnal kihajtott a pályára, akárcsak Pérez, Giovinazzi, Gasly, Sainz és Albon.

Ezek voltak az első installációs körök, amikor a pilóták felmérték a terepet odakint. Az első időre több mint 10 percet kellett várnunk, ami Stroll nevéhez fűződött. Ekkor Vettel, Leclerc, Hamilton és Russell még egyáltalán nem volt odakint. 20 perc elteltével csupán a két Racing Pointnak volt mért köre.

Pár perccel később azonban beindult a mezőny és sorra jöttek a jobbnál jobb körök. Utolsóként Hamilton jelent meg a pályán, amikor valamivel több mint 1 óra volt hátra. Röviddel ezután Kvjat leállása miatt volt virtuális biztonsági autós érvényben. Az orosz jelentése szerint a motor egyszerűen leállt alatta. Ne feledjük, a korábbi motorcsere miatt a versenyző így is a rajtrács végéről várhatja a vasárnapot. Később Franz Tost csapatfőnök a Sky kérdésére azt mondta, valószínűleg az üzemanyag-rendszer hibásodott meg.

Fotó készítője: Simon Galloway / Sutton Images

A 2-es kanyarnál egy igen érdekes megoldást alkalmazott az FIA arra az esetre, hogy a versenyzők visszatérjenek a pályára. Ide-oda kell kerülgetniük a fehér és narancssárga színű táblák között, amik a helyes utat jelölik. Más esetben a pilóták büntetést kaphatnak. Ezzel Michael Masi, az FIA versenyigazgatója egyszerűen meg akarta akadályozni azt, hogy a versenyzők előnyre tegyenek szert. A táblák kerülgetésével egyrészt a pilóták biztonságosan térhetnek vissza, másrészt pedig kellően le fognak lassulni ahhoz, hogy ne részesüljenek előnyben a pálya elhagyásával.

Fotó készítője: FIA

Az FIA többek között azokra a kritikákra is reagált, amik a nagyon lassú tempókra érkeztek, különösen az időmérő edzéseket illetően. A szövetség emiatt úgy határozott, hogy az a versenyző, aki a 12-es és a 13-as kanyarnál szándékosan túl lassan hajt, az büntetést fog kapni. A versenyzők ezt a legtöbb esetben amiatt teszik, hogy nagyobb rést alakítsanak ki maguk előtt a tiszta kör reményében. A szabály kimondja, hogy egy pilóta sem lehet szükségtelenül lassú, amivel a többieket veszélyeztetheti.

Az első pörgősebb, lágygumis etap után a Mercedes állt az élen, méghozzá elég nagy előnnyel, különösen Hamiltonnal, aki 0.4 másodperccel volt gyorsabb Leclerc-nél, addig Vettel a negyedik helyen már 0.6 másodperccel futott rosszabb kört. Az SF90-ben azonban még bőven volt tartalék, ami a német körén is jól látszott, hiszen ebben az etapban ment egy jó első szektort, egy leggyorsabb másodikat, addig a harmadikban már visszavett.

A középmezőnyből Hülkenberg és a Renault várhatta a legjobb helyről a folytatást, magabiztos differenciával Gasly, Albon, Sainz, Ricicardo és Grosjean előtt, akik ugyancsak ott voltak a TOP-10-ben. A különbségek Albon, Sainz és Ricciardo között igen kicsik voltak.

A második etapot Bottas nyitotta meg a Mercedesszel. A finn át is vette a vezetést, noha csak a harmadik szektorban gyorsult, immáron a közepes gumikon. Ebben a szektorban azonban a leggyorsabb volt. A következő körében már az első és a második szektorban is a legjobb tempót diktálta. Erre válaszolt Vettel a lágy gumikon egy nem sokkal jobb idővel: 1:35.005-1:35.198. Leclerc azonban bőven bement 1:35 alá, szintén a legjobb első és második szektorral: 1:34.462. Ezzel több mint 0.5 másodpercet adott a csapattársának.

Végül Leclerc maradt az élen, de csak minimális előnnyel Verstappen előtt, aki hasonlóan gyors volt. A holland köre már jelzésértékű volt a szingapúri problémák után, míg Vettel majdnem 0.5 másodpercet kapott. A Mercedesnél pedig javarészt a közepes gumik tesztelésére koncentráltak, háttérbe helyezvén az igazán gyors időmérős köröket.

A két Mercedes mögött Albon érkezett, lágy gumikon. A thai újonc ezúttal sokkal lassabb volt a csapattársához képest, és Hülkenberg nem volt túlságosan messze tőle a 7. helyen. A 8. hely szintén a Renault-hoz került. A franciák erősebben kezdtek, bár Pérez szinte ugyanazt a kört futotta meg, mint Ricciardo, aki a leintéskor hibázott és a gépe hátulját betette a gumifalba. Vissza tudott térni a pályára, de a hátsó légterelő súlyos károkat szenvedett.

A TOP-10-ben még Pérez és Grosjean voltak ott, majd csak utánuk jött a McLaren egy 11. hellyel Sainz vezetésével. Norris a 16. pozícióban zárt, kettejük között Gaslyval, Magnussennel, Strollal, és Räikkönennel. A leglassabb ezúttal is Kubica volt, de számára ez volt az első ilyen körözgetés Szocsiban és a csapattársa, Russell nem volt olyan messze. A lengyel motorcseréjét is megerősítették, amiért büntetést kap, de a helyzete miatt így is borítékolható volt a rajtrács vége. A TOP-10-ből Hamilton és Bottas közepes gumikon futotta meg a legjobb idejét, míg a többiek lágyon voltak odakint.