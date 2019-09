Újabb Leclerc-és Ferrari-siker Monzában, Hamilton és Vettel előtt

Az FP1 igen furcsa körülmények között zajlott le a vizes pálya és a három piros zászló miatt, miközben Räikkönen és Pérez számára is a fal jelentette a végállomást. Ezzel a mexikói és a finn is fontos pályaidőt veszített a trükkös feltételek mellett. A csapatok csak az utolsó percekben tudták elővenni a slick gumikat, így a végeredmény is furcsának tűnhetett a két McLarennel a második és a harmadik helyen Charles Leclerc Ferrarija mögött.

Az FP2 előtt 80% volt az esély az esőre, így nem csoda, hogy szinte a teljes mezőny pályára gurult az első percben. A versenyzők Norris kivételével, aki hidraulikai probléma miatt sokáig még mért időt sem tudott futni, közel 30 percen át tesztelhettek szárazon, majd megérkezett az eső, ami ismét változtatott a programokon. Az FIA ezt az időszakot arra használta ki, hogy takarítást végezzen a pályán, melynek ideje alatt piros zászló volt érvényben.

Száraz feltételek mellett a lágy gumikon Leclerc és Vettel volt a leggyorsabb a Ferrarival, nem messze egymástól, de ezúttal is Leclerc volt a gyorsabb, míg Verstappen ugyanazon az abroncsokon közel 0.4 másodperccel volt lassabb, ami tekintve, hogy Monzáról van szó és toronymagasan az olaszok csomagja a leghatékonyabb, elismerés a Honda részéről a fejlődést tekintve, és ne feledjük állítólag már úton van az 5-ös specifikáció, ami a Japán Nagydíj környékén mutatkozhat be. Albon szintén dicséretet érdemelt, aki 0.3 másodperccel volt lassabb a holland csapattársánál, és ez még mindig csak a második hétvégéje a csapattal.

A Mercedesek az 5. és 6. helyet foglalták el, de közepes gumikon. Hozzájuk hasonlóan még Ricciardo, Sainz, Pérez és Stroll használta ezt a keveréket a leggyorsabb körén, a többiek mind a lágy tappancsokon voltak odakint. A legjobb tízben még Gasly, Grosjean, Ricciardo és Kvjat voltak ott, tehát mindkét Toro Rosso a Honda új motorjával. A TOP-10-en kívül találta magát a két McLaren is, akik délelőtt a második és harmadik helyre vetődtek be, de az Alfa Romeók sem verekedték be magukat.

44 perccel a leintés előtt a versenyzők újra mozgásba lendültek a második etapjukra és a slick gumikon, bár itt-ott még vizes volt a pálya. Néhány versenyző számára mindez lehetőséget jelentett a javításra, ahogy a Mercedesnél is, akik felpakolták a lágy gumikat. A körükön már ismét csepergett az eső, de ennek ellenére Hamilton be tudott ugrani a második helyre, míg Bottas a negyedikre.

Ráadásul a címvédő egy brutális harmadik szektort rakott össze, ami messze gyorsabb volt mindenki másnál. Ettől a ponttól kezdődően a versenyzők szinte nélkül a hosszabb etapokra kezdtek el koncentrálni, így a köridők sem javultak, leszámítva Norrist, aki az utolsó 20 percben tudott ismét kihajtani a garázsból, hogy megfussa az első mért köreit.

A Ferrari a hosszabb etapokon ezúttal sem tűnt dominánsak, míg a Mercedes és a Red Bull igen jó tempót mutatott, ahol azonban Verstappenre a motorcsere miatt egy komolyabb felzárkózás vár. Monzában azonban az előzés nem lesz nehéz számára. Spához hasonlóan az olaszoknak megint a gumikezelés adhatja fel a leckét.