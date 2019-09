Leclerc-és Ferrar-siker Szingapúrban az időmérő előtt

Az FP1 és az FP2 érdekesen alakult, hiszen a Ferrari sokkal versenyképesebbnek tűnt az új, lassú kanyarokra tervezett csomagjával, mint korábban, ami Sebastian Vettel számára jelentette a legjobb hírt, hiszen érezhetően kényelmesebben vezetett az SF90 volánja mögött, míg Charles Leclerc sokat küszködött, a váltóproblémák miatt is. A másik oldalon a Mercedesnél Valtteri Bottas csúnyán megtörte az autóját, addig Lewis Hamilton sima napot zárt, míg Max Verstappen igen komoly tempót ment a Red Bull-Hondával, és ha nem tartják fel a harmadik szektorban, az esti edzés komoly előnnyel húzhatta volna be. Ezek után izgatottan várhattuk, hogy mi történik a mérvadóbb utolsó tréningen, valamint a pálya folyamatos gyorsulásával.

A versenyzők a harmadik és egyben utolsó szabadedzést 31°C-os levegő, és 40°C-os pályahőmérséklet mellett kezdhették meg, egy teljesen száraz pályán. Az FP3 végül kissé felemásra sikeredett, mivel a versenyzők hektikusan voltak aktívak, független attól, hogy Pérez incidense miatt pár percig piros jelzés volt érvényben az utolsó 30 percben.

Egyelőre ez nem Pérez hétvégéje, mivel az nagyon nehezen kezdődött számára a gyomorproblémai miatt. A Racing Point azonban igen versenyképesnek tűnt alatta, és az FP3-on az ütközése előtt az 5. helyen állt. A mexikói épp az újabb gyors körén volt kint, amikor hibázott és eltalálta a falat, közvetlen a bokszutca bejárata előtt, így még vissza tudott evickélni a defektes és sérült autóval.

A Ferrarinál komoly az előrelépés a lassú pályákhoz képest, és úgy tűnik, hogy az új csomag igencsak megtette a hatását, talán jobban is, mint amire számíthattunk. Pénteken Vettel alatt ficánkolt az SF90, bár a német nem volt túl elégedett, addig Leclerc a rosszabb első napja után ezúttal szárnyalt és egy igen jó idővel húzta be a tréninget Hamilton és a csapattársa előtt, majd jött Bottas, Albon és Verstappen.

A Red Bullnál a holland egy nehezebb 60 percet zárt, mert sokat vesztegelt a bokszban és nem tudott tiszta köröket futni, aminek a végén még Albon is megelőzte, akinek az első éve az F1-ben, így Szingapúr is új számára. A különbség kettejük között 24 órája még 1 másodperc volt, most pedig a thai van előrébb. Nyilván ez nem fedi le teljesen a reális képet, de jó pont az újonc számára.

A középcsapatok közül a McLaren volt a leggyorsabb a 7. és 8. helyen Sainz vezetésével. A két Renault ugyan ott volt a TOP-10-ben, a tempót tekintve jócskán elmaradtak a riválistól. Őket követte Stroll, Gasly, Räikkönen és a balesetezett Pérez. Russell megint felhívta magára a figyelmet, hiszen a 15. helyet szerezte meg, míg Kubica utolsó lett, legalábbis azok közül, akiknek volt idejük, mivel Kvjat újabb motoros gondja miatt nem tudott mért kört futni. Az orosznál egy korábbi egységet vehetnek elő, de a csomagot ki kellett emelni az olajszivárgás miatt, akárcsak Péreznél a váltót. Egyelőre egyiküknél sem hivatalos a büntetés.