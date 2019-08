Újabb Ferrari-siker, a Német Nagydíj második szabadedzésén is

Az FP1 a Ferrari sikerét hozta Sebastian Vettel vezetésével Leclerc előtt, míg a Mercedesnél Lewis Hamilton és Bottas is a közepes gumikat használták a leggyorsabb körükön, bár a címvédő sokkal gyorsabb is lehetett volna a lassabb tappancsokon, csak nem fejezte be a körét, míg a finn csapattársa nagyon elrontotta a sajátját, amivel a Red Bull Verstappennel beékelődött a két W10 közé. A középmezőnyből pedig ezúttal is a McLaren nyitott a legjobb helyen, míg a fő rivális, a Renault nagyon küszködött, különösen Hülkenberg részéről, de Ricciardo sem volt elég gyors.

A versenyzők a második szabadedzés ideje alatt is száraz, forró körülmények között tesztelhettek. Az zöld jelzéskor már 50°C-os volt az aszfalt, míg a levegő hőmérséklete 36°C. Délelőtt Verstappen, délután pedig Norris volt az, aki elsőként, már az első percben kihajtott a pályára. A McLaren újoncát a két Haas követte szorosan.

A Williamst most is a mezőny végén találjuk, azzal a különbséggel, hogy ezúttal Kubica volt a lassabb, hiába az új fejlesztések. Délelőtt a lengyel sokkal gyorsabb volt, de lehetséges, hogy most más programon volt, vagy állítottak valamin, ami nem jó irányba vitte el a dolgokat.

Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10 Fotó készítője: Joe Portlock / LAT Images

Az Alfa Romeo megint hátul volt, de csak az egyik autójával, mivel Räikkönen egészen a TOP-10-ig repült, megelőzve Hülkenberget és Pérezt is, akik ugyancsak ott voltak a legjobb tízben. A finn és a német gyakorlatilag ugyanazt az időt futotta meg, de a mexikói is közel volt, míg a „Jégember” előtt Stroll már 0.2 másodperccel volt gyorsabb, akit Grosjean előzött meg.

A Haas F1 Team francia versenyzője, aki még mindig az Ausztrál Nagydíjon használt csomaggal körözget, mivel az fekszik neki jobban, a legjobb időt rakta össze a középmezőnyből. Mindez azt is jelentette, hogy a McLaren nem villant – Sainz a 11., Norris a 16. helyen zárt. A brit újonc különösen visszafogott volt, de a spanyol csapattársa is messze gyorsabb tempóra lehetett volna képes, látván a korábbi eseményeket. Carlos számára a legvégén a fékpedál meghibásodása okozott kihívást, ami miatt nagyon lassan hajtott vissza a bokszba. Hülkenbergnél pedig az energia visszanyerőrendszer hibásodott meg.

68 esztendővel ezelőtt nyert először a Ferrari a Forma-1-ben, amivel egy hatalmas eredménysorozat indult útjára, mely még mindig nem ért véget. Az olaszok jelentik a múltat, a jelent és a jövőt is.

A két McLaren között találhatjuk Kvjatot, Ricciardót, Albont és Gaslyt, aki az utolsó 15 percben egy látványos csattanással hívta fel magára a figyelmet. A francia versenyző vétett egy kisebb hibát a célegyenesre rávezetőben, majd nekivágta a Red Bullt a falnak. Az autó bal oldala komoly károkat szenvedett: az első és hátsó felfüggesztés is kitört. Pierre sértetlen maradt, de a csapat csak fogta a fejét a károk miatt, ami jelentős, ráadásul pont egy olyan napon, amikor az adatok nem mérvadóak a hétvégi időjárás miatt.

A legjobb időt ezúttal is a Ferrari rakta össze, de most Leclerc volt a gyorsabb, és ugyanazon a keveréken mentek, mint a Mercedes. Vettelt és Hamiltont egy hajszál választotta el egymástól, majd jött Bottas, igen nagy hátrányban. Ha megnézzük Bottas, Verstpapen, Grosjean és Stroll idejét, láthatjuk, hogy az FP2 mennyire nem volt releváns, miután a francia majdnem ugyanarra az időre volt képes, mint a két top-versenyző, és a kanadai sem volt túl messze. A mezőnyből csak a balesetező Gasly volt az, aki közepes gumikat használt a leggyorsabb körén, míg a többiek mind lágyon voltak odakint.