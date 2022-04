Leclerc nyert, Verstappen nullázott Ausztráliában!

Az élről Charles Leclerc indulhatott Max Verstappen előtt és a Ferrari monacói pilótája szépen jött el, míg Lewis Hamilton az ötödik helyről a harmadikra jött fel, megelőzve Norrist és Perezt is. A rajt nagy vesztese mégis a Ferrari volt, mivel Carlos Sainz pórul járt.

A spanyol pilóta már a kvalifikáción is bajba került, hiszen Alonso balesete után csak a kilencedik helyre kvalifikálta magát. A kemény keverékeken rajtolva nagyon csúnyán beragadt a rajtnál, így többen is elmentek mellette, köztük Mick Schumacher is a Haasszal.

Sainz aztán meg is forgott a hideg gumikon és a Ferrari elásta magát a sóderágyban, így érkezett a biztonsági autó és ezzel véget is ért a spanyol futama. Az újraindítás után szépen eljött az egyetlen állva maradt Ferrari, de láthatóan Charles Leclerc keményen küzdött a pattogással.

Perez a tizedik körben visszavette a harmadik helyet Lewis Hamiltontól, így elindult csapattársa után. Leclerc egy megnyugtató előnyt épített ki, míg Perez nem tudott felzárkózni csapattársához. Verstappen a 19. körben állt ki kereket cserélni.

Perez olyannyira nem tudott meglépni Hamiltontól, hogy a hétszeres világbajnok körönként egy másodperccel volt gyorsabb a mexikóinál, a 21. körben emiatt a Red Bull ki is hozta a másik autóját is. A kerékcsere után Hamilton és Perez óriásit csatázott, melyből végül a mexikói jött ki győztesen. A csata közben Vettel eldobta az Aston Martintm így érkezett a safety car.

Vettel számára nem alakult túl jól a hétvége, bár nem csoda, hogy a német nincs 100%-os formában, hiszen az év első két futamát kihagyta. Az újraindítás után Verstappen tökéletesen kapta el a rajtot és támadta is a Ferrarit a célegyenes végén, de Leclerc tanárian védekezett. Russell a biztonsági autós időszak után a harmadik helyen találta magát.

Verstappen a futam derekán eléggé leszakadt Leclerctől, melyet leginkább a szemcsésedésnek tudhattunk be, míg a McLarenek stabilan harcoltak az Alpine-okkal a hatodik és hetedik helyért. Perez rákapcsolt és keményen támadta Russellt, a fiatal brit megszenvedett a védekezéssel, de rászóltak a rádión, hogy ne erőltesse, a gumik állapotát szem előtt tartva.

A 39. körben aztán jött a dráma, mivel Max Verstappen lelassult és a végén megállt a pálya szélén. A regnáló világbajnok autójának erőforrása kezdett el füstölni, így a holland kénytelen volt feladni a futamot a második helyről.

Az utolsó pontszerző helyekért óriási csata volt Gasly, Stroll, Bottas és Alonso között. Strollt meg is büntették, amiért cikázott az egyenesben a védekezések során, így az ő ideje mellé került +5 másodperc. Russell ezzel szemben közelített Perezhez, de túl nagynak tűnt a három másodperc körüli különbség.

Leclerc már 20 másodperces előny felett járt az 55. körben, ráadásul a leggyorsabb kör is az ő neve mellé került. Alex Albon 57 kört teljesített a kemény keverékű gumin, az utolsó körig húzták a Williamsnél a cserét, ennek köszönhetően a tizedik helyen végzett.

Leclerc végül simán nyert és a leggyorsabb körért járó plusz egy pontot is elvitte. A második helyen Perez, a harmadikon pedig Russell futott be, megelőzve hétszeres világbajnok csapattársát, Lewis Hamiltont és a két McLarent.

A TOP10:

Leclerc, Ferrari Perez, Red Bull Russell, Mercedes Hamilton, Mercedes Norris, McLaren Ricciardo, McLaren Ocon, Alpine Bottas, Alfa Romeo Gasly, AlphaTauri Albon, Williams