Leclerc: nem volt ez több egy versenybalesetnél

A Ferrari pilótája premier plánból nézhette végig a silverstone-i balesetet, hiszen a harmadik helyen haladt, amikor a két éllovas egymásnak ment. Miközben a monacói szerint Hamiltonnak volt még tere a kanyar csúcspontján, és fordulhatott volna szűkebben is, azért Verstappen is túl agresszíven fordult el a Copse-ban.

„Nagyon nehéz megítélni az autóból, mert alacsonyan ülünk. Szóval nehéz kilátni. Minden nagyon gyorsan történt. Elég sok dolog történt előttem, de úgy vélem, ez egy versenybaleset volt. Nehéz ráhúzni a vizes lepedőt egyikre vagy másikra.”

„Nyilván volt még hely belül. Miközben Lewis nem volt teljesen a csúcspontnál, az is igaz, hogy Max is eléggé agresszív volt a külső íven. Úgyhogy az ilyesmi megtörténik. A legfontosabb most az, hogy Maxnak nem esett baja.”

Az FIA bírái viszont nem így látták a dolgot, és Hamilton megkapta az időbüntetést érte. A balszerencsés eset azonban Leclerc szerencséje volt, mert így át tudta venni a vezetést, amelyet egészen a futam legvégéig meg is tartott.

Hiába azonban a nagyon erős teljesítmény a Ferrarival, végül nem volt elég a tempója ahhoz, hogy meg is nyerje a versenyt. Leclerc nagyon akarta ezt a sikert, amely az első győzelme lett volna a 2019-es monzai óta.

„A legvégéig hittem, hogy meg tudom nyerni, és ennek így is kell lennie. Ha azt gondoltam volna, hogy második leszek, akkor még rosszabb lett volna. Én a legutolsó pillanatig hittem benne. A mérnököm persze mondta, hogy Lewis milyen köröket megy a keményen, és tudtam, hogy nagyon gyors. 200 százalékon nyomtam, de ez sem volt elég.”

