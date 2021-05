Leclerc: „Nem leszek túl szigorú magammal” a Q3-as baleset miatt

A múlt hétvégi Monacói Nagydíjon Leclerc megszerezte a pole pozíciót, bár az utolsó próbálkozása alkalmával összetörte autóját, melynek jobb oldala jelentősen sérült. Az ebből fakadó piros zászló miatt már senki sem tudott javítani, így övé maradt az első rajtkocka.

A Ferrari sokáig vizsgálta, hogy kell-e nála váltót cserélni, ami egy öt rajthelyes büntetést vont volna maga után, de végül úgy látták, hogy erre nincs szükség. A vasárnapi rajt előtt azonban jött a fekete leves, hiszen a rajtrácsra menet Leclerc jelentette, hogy valami nincs rendben a kocsival.

Végül kiderült, hogy a bal oldali féltengely adta meg magát, így a hazai pályán pole-t szerző pilóta mégsem indulhatott el a versenyen, ez pedig természetesen hatalmas csalódás volt számára. Leclerc egyébként híresen önkritikus, de a mostani hibája után „nem lesz túl kemény” magához, mert szerinte a monacói időmérőn mindig benne van egy törés lehetősége.

„Természetesen mindig lehet tanulni abból, amikor a dolgok nem úgy alakulnak, ahogyan szeretnéd, de úgy érzem, hogy így is elég jó munkát végeztem ezen a hétvégén” – mondta még vasárnap este.

„A Q3-as utolsó körömnél kissé túlságosan is próbálkoztam, és belementem a falba, ez azonban megtörténhet Monacóban. A múltban is sokszor előfordult már, én pedig elképesztően kemény vagyok magammal, de ha volt a hétvégének olyan része, amikor igazán nyomni kellett, akkor az a Q3 volt, és ez is része a játéknak.”

„Szóval igen, ebből mindig tanulhat az ember, de nem leszek túl szigorú magammal emiatt” – hangsúlyozta ismét Leclerc, hogy nem akarja feleslegesen sokáig ostorozni magát a végül sokba kerülő hibája miatt.

Ettől függetlenül persze elismerte, hogy hatalmas lehetőséget szalasztott el azzal, hogy ne indulhatott el a pole-ból a hazai versenyén, amelyet még egyébként egyetlen kategóriában sem tudott egyszer sem befejezni.

„Természetesen nehéz, mert otthon vagyok, és nem mindig van rá lehetőség, hogy ilyen jó helyzetben legyünk. Ez azonban szintén része a motorsportnak, az ilyesmik előfordulnak. Ahogyan Mattia [Binotto] is mondta, igyekszem a pozitívumokra emlékezni.”

„Lehetséges, hogy csak egyszeri alkalom volt, hogy a győzelemért mehettünk, de attól még fejlődtünk is. A jó irányba haladunk, jól dolgozunk, de a szerencse most nem állt mellettem. Ilyen az élet, majd túlteszem magam rajta. Most már Bakura gondolok, és elképesztően motivált vagyok, hogy ismét visszaüljek az autóba és jó eredményt érjek el.”

Egy kis statisztikázás Monaco kapcsán