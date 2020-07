Leclerc: Nem lenne helyes ujjal mutogatni…

A Ferrari három versenyhétvége után mindössze a konstruktőri ötödik pozícióban áll, és Magyarországon is felejthető hétvégét produkáltak. A történtek miatt a csapatfőnök Mattia Binotto a csapat struktúráján is változtatott, hogy a jövőben jobbak tudjanak lenni.

A Brit Nagydíj csütörtöki médianapján a maranellóiak két pilótája, Charles Leclerc és Sebastian Vettel is nyilatkozott. A monacói versenyzőtől többek között azt is megkérdezték, milyen alapvető probléma van az idei kocsijukkal, az SF1000-rel.

„Nem gondolom, hogy helyes lenne ujjal mutogatni egy bizonyos területre. Egyszerűen úgy gondolom, hogy csapatként nem végeztünk elég jó munkát. Meg kell próbálnunk felzárkózni a teljesítmény tekintetében, a lehető legjobban kell dolgoznunk, mi pedig pont ezen vagyunk.”

„A gyárban dolgozók mindent tőlük telhetőt megtesznek, mi ketten pedig Sebbel próbáljuk a lehető legjobb visszajelzéseket adni, hogy eljussunk oda, ahová el szeretnénk jutni. Nem gondolom, hogy az lenne helyes, ha ujjal mutogatnánk. Egyértelműen azon dolgozunk, hogy megoldjuk a gondjainkat.”

A két pilótától azt is megkérdezték, hogy mit várnak a silverstone-i hétvégétől, és hogy rávilágíthat-e ez a helyszín a Ferrari-csomag gyengeségeire.

„Papíron két meglehetősen nehéz versenyhétvége áll előttünk, de mint mindig, úgy most is próbálok optimistán hozzáállni a hétvégéhez. De reálisan nézve elég nehéz dolgunk lesz.” – mondta Leclerc, majd Vettel is válaszolt:

„Valószínűleg így kell hozzáállni ehhez. Papíron valóban nem ezen a pályán lennénk a legerősebbek, de most ez a helyszín következik. Mindig előre kell tekinteni, meg kell néznünk, mit tudunk tenni, mindig vannak döntések, amelyeket meg kell hoznunk – gondolok itt többek között a versenystratégiára.”

„Úgy tűnik, hogy nem fog esni az eső, de az Egyesült Királyságban ezt sosem lehet tudni – talán itt „született” az eső! Azt gondolom, hogy bármi megtörténhet, de szerintem mi leszünk az esélytelenebbek, viszont talán így is tudunk egy jót harcolni.”

Charles Leclerc, Ferrari Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images

A 22 éves pilóta végül arra is választ adott, mennyire volt nehéz alkalmazkodni az idei autójukhoz. Leclerc szerint semmi különleges nincs ebben a történetben:

„Minden évben új az autó, minden autóhoz alkalmazkodni kell a vezetési stílusoddal, ez alól pedig az idei szezon sem képez kivételt. Az első, osztrák versenyeken meglehetősen jól éreztem magam az autóban, Magyarországon viszont szerintem elkövettem azt a hibát, hogy az időmérőre akartam beállítani az autót, de rendben volt a kocsi a versenyen is.”

„Visszatekintve mindig meg akarsz változtatni néhány dolgot, hogy még jobb legyél, de összességében nem volt sok gondom az autóhoz való alkalmazkodást illetően.” – így Leclerc.

