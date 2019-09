Leclerc nem lassít: A világbajnoki címet akarom!

Jelenleg minden Charles Leclerc-ről szól a Forma-1-ben, a Belga Nagydíjon berobbanó fiatal Monzában duplázott, és már első évében letette a névjegyét a Ferrarinál. Márpedig, ha valaki a Ferrariban leteszi a névjegyét, azt Olaszország szerte rajongják. Monzában sem volt ez másképp, de csavar is került Leclerc sztorijába.

"Amikor elhagytam a pályát, taxiba szálltam, de a sofőr nem láthatott. Megkérdezte, hogy megnéztem-e a nagydíjat. Mondtam, hogy igen, nagyon jó volt. aztán ő azt mondta: 'az a fiatal srác nagyon erős'. Nagyon büszke voltam, és válaszoltam neki. A fuvar végén megmondtam, ki vagyok. Nagyszerű élmény" - mondta Leclerc, aki a Tg1-nek adott interjújában azonnal elárulta azt is, hogy a csúcsra tör.

"Három célomat már elértem. A Forma-1-ben vagyok, a Ferrarinál vagyok, és már nyertem is két futamot, az egyiket Monzában. Most már egyértelműen világbajnok akarok lenni" - jelentette ki Lelerc, aki nem tagadja, hogy nagyon sokat kellett változzon a sikerért. "Természetemből fakadóan sosem voltam nyugodt alkat. Demoralizálva, összetörve éreztem magam, ha második lettem. De ngyon sokat dolgoztam ezen a szemponton, és most már sokkal erősebb vagyok mentálisan."

És Leclerc elmondta, hogy a győzelmekhez az is kellett, hogy minél gyorsabban asszimilálódni tudjon a Ferrarinál, és bár már korábban is kedvelték az olasz szurkolók, a hazai pályán szerzett siker nyilván nagyot dobott a megítélésén. És még valami. "Korábban mindig hallgattam az olasz himnuszt, hogy mielőbb megtanuljam a győzelem esetére. Spában megszólalni sem tudtam, de Monzában már igen" - mondta Leclerc, aki a futam utáni nyilatkozatában olaszul köszöntötte a szurkolókat.

