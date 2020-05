Leclerc: Nem gondolom, hogy első számú lennék 2021-ben

A Ferrarinál komoly változás fog következni 2021-től, ugyanis a 2015 óta a csapatnál versenyző Sebastian Vettel távozik, a helyére pedig a McLarennel tavaly kiváló szezont futó Carlos Sainz Jr. érkezik, aki kétéves szerződést írt alá a maranellóiakkal.

Charles Leclerc-t többek között erről kérdezte a Gazzette de Monaco, a monacói versenyző pedig azt mondta, nem gondolja, hogy első számú versenyző lesz a Ferrarinál 2021-ben. Leclerc szerződése 2024 végéig érvényes a vörösökkel.

A 2020-as szezon még el sem kezdődött, viszont már kezd kialakulni a 2021-es rajtrács. Hogyan élted meg Sebastian Vettel távozásának és Carlos Sainz érkezésének bejelentését?

„Én inkább csak néző voltam a történések kapcsán. Mattia Binotto egy nappal a bejelentések előtt hívott. Ahogy mindig is mondtam, tiszteletben tartom a Ferrari döntéseit. Végül is nekik kell meghozniuk a döntéseket, nem pedig nekem. Én arra fókuszálok, amit nekem kell csinálnom.”

Te leszel az első számú versenyző a Ferrarinál 2021-től… ez extra nyomást helyez rád?

„Én nem gondolom, hogy első számú lennék 2021-ben. Azt gondolom, hogy Carlos egy nagyon jó versenyző. Szerintem ezt most is bizonyítani fogja, ahogy korábban is bizonyította. Carlos teljesítménye nem annyira nyilvánvaló, mint amilyen nyilvánvalónak kellene lennie, mivel jelenleg egy kicsit kevésbé versenyképes autóban ül, viszont ő egy nagyon gyors pilóta.”

Charles Leclerc, Ferrari, on the grid Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

„Szerintem Carlos remek kihívást fog jelenteni számomra, és minden alkalommal ez történik, amikor egy új csapattárs érkezik.” – mondta Leclerc.

Hiányozni fog neked Sebastian Vettel?

„Seb nagyon sokat segített nekem. De ismétlem, ez a Ferrari döntése. Jó volt Seb csapattársának lenni, óriási tapasztalattal rendelkezik, és sokat tanultam tőle. Más lesz Carlos csapattársának lenni. Ő egy fiatal srác, aki jól akar teljesíteni, és ezt jó lesz látni. Szerintem idegesíteni fog engem, nagyon gyors lesz.” – zárta a 22 éves versenyző.

