Leclerc: nem feltétlenül számítottam erre a pole-ra

A monacói versenyzőt 2022-ben rendkívül nehéz legyőzni az időmérőkön, ez pedig most is megmutatkozott, hiszen a hétvége eddigi alakulása során ugyan nem lehetett egyértelműen megmondani, ki lehet az esélyes, de amikor igazán számított, akkor Leclerc ismét odatette magát.

A jelenlegi bajnoki második helyezett nyilván nagyon meg akarta mutatni az utóbbi két futam csalódása után, és sikerült is neki megismételnie a tavalyi bravúrt. A leintés után viszont elmondta, hogy ezúttal nem feltétlenül gondolta, hogy meglehet neki a rajtelsőség.

Még több F1 hír: Zsinórban negyedszer is a pole-ban Charles Leclerc!

„Nyilván minden pole pozíció remek érzés, de erre nem feltétlenül számítottam, mert a Q1-ben és a Q2-ben nem ment annyira, és a Red Bull is rendkívül gyorsnak tűnt. A végén viszont sikerült mindent összeraknom, jó kört futottam, szóval elképesztően boldog vagyok. Már nagyon várom a holnapot.”

„Vasárnap még ki fog derülni pár dolog, mert a gumikezelés most is fontos szerepet fog játszani, Barcelonában és Monacóban pedig már egészen jók voltunk ezen a téren. A versenytempónk összességében javult a fejlesztések bevetése óta. Holnap majd érdekes lesz látni, hogy itt is ugyanaz lesz-e a helyzet.”

Valóban kíváncsian várhatjuk a holnapi viadalt, mert ugyan Leclerc áll a pole-ban, de mögötte a két Red Bull következik, és idén már többször is láthattuk, hogy ez a felállás nem feltétlenül kedvez a Ferrarinak.

