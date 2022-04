Leclerc nem fél Verstappentől

Nem kívánhattak volna ennél izgalmasabb szezonkezdetet a Forma-1 rajongói, hiszen a száguldó cirkusz új korszakának hajnalán máris egy új rivalizálás van kibontakozóban.

Charles Leclerc és Max Verstappen Bahreinben és Dzsiddában is parázs küzdelmet vívott a futamgyőzelemért, a szezonnyitón végül a monacói örülhetett, míg Szaúd-Arábiában a holland állhatott fel a dobogó legfelső fokára.

A Ferrari az elmúlt évek kínlódása után gyakorlatilag újjászületett 2022-re, nem véletlenül fókuszáltak a maranellóiak az új konstrukció fejlesztésére a tavalyi szezonban. Leclerc egyelőre vezeti az összetett pontversenyt és az autó is megbízhatónak tűnik.

A monacói 2019-ben annak reményében csatlakozott a Ferrarihoz, hogy a világbajnoki címért küzdjön, de erre idén először van reális esélye. Ebbe persze a Red Bull is szeretne beleszólni és az is egyértelmű, hogy a bikások konstrukciója is hasonlóan erős.

A Ferrari versenyzőjét arról kérdezték, tart-e a holland agresszív vezetési stílusától és nem jelent-e hátrányt számára, hogy sokkal óvatosabb pilótának tartják, mint a regnáló világbajnokot.

„Azt hiszem, elég erős vagyok a kerék a kerék elleni párharcban és igyekszem folyamatosan fejlődni. Gokartos korunk óta ismerjük egymást, és volt már néhány nagyszerű párharcunk. Úgy gondolom, ezek mind hozzájárultak a vezetési stílusunk fejlődéséhez“ - nyilatkozta Leclerc a Speedweek.com-nak.

