Leclerc nem érti, Vettel mit művelt a gumikkal a Magyar Nagydíjon

A Német Nagydíjon Charles Leclerc volt az, aki a Ferrarival felállatott volna a dobogóra, de a káoszban ő is hibázott és kiesett. Sebastian Vettel okosan használta ki a hibákat, többek között a csapattársáét is, és a 20. helyről a második helyig zárkózott fel. Hockenheimben akár nyerhettek is volna, de az időmérőn tapasztalt dupla technikai gond is közbeszólt.

A Magyar Nagydíjon fordult a kocka, mert a Mercedes és a Red Bull egyértelműen jobb volt a Ferrarinál, mely a futamon igencsak sokat küszködött, elsősorban Leclerc alatt, akit végül megelőzött Vettel, így lemaradt a dobogóról. A monacói még mindig keresi a válaszokat arra, hogy a társa miért kezelte jobban a helyeztet a gumikkal.

„Azt gondolom, őszintén el kell ismernünk, hogy ma bármilyen stratégiát is alkalmaztunk volna, normál körülmények között nem lehetett befogni az első két autót. Egy olyan pont sem volt a futamon, amikor tartani tudtuk volna velük a lépést, és ez nyilvánvalóan csalódást okoz, bár tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz, mert már az időmérőn sem volt könnyű.”

„Személy szerint sem vagyok túl elégedett, mert nem sikerült felállnom a dobogóra. Ez egy nagyon nehéz verseny volt. Az első etap első fele nem volt rossz. Ez az első hat, vagy hét kört jelentette, de aztán nagyon gyorsan romlani kezdtek a gumik alattunk. A Mercedes és a Red Bull pedig egyre erősebbek voltak, akiket lehetetlen volt követni. Bármit is tettünk, nem tudtuk őket követni, miközben a távolság csak nagyobb lett.”

Charles Leclerc, Ferrari SF90, leads Valtteri Bottas, Mercedes AMG W10, Sebastian Vettel, Ferrari SF90, and Carlos Sainz Jr., McLaren MCL34 Fotó készítője: Andrew Hone / LAT Images

„A hátsó gumik igencsak fogytak alattam, aminek köszönhetően a futamom nagyon nehézzé vált. Már az első etap végén küzdöttem ezzel, és ugyanez történt a második etap végén is. Ez egy olyan futam, amiből minden bizonnyal bőven lehet tanulni. Seb ugyanakkor nem küszködött ezzel, így meg kell értenem, hogy mit csinált jobban, mint én azokban a körökben, amikor a gumik erősen kopni kezdtek.”

„Tekintve, hogy milyen volt a tegnap, a mai nap nem lephetett meg bennünket annyira, bár kicsivel többet vártam, független attól, hogy már a legelejétől kezdve biztos voltam abban, hogy egy igen nehéz futam vár ránk, és így is lett. Talán nehezebb is lett, mint gondoltuk. Most pedig jó lesz néhány hétig elmenekülni, de persze vissza akarok ülni az autóba, és kitalálni, hogy hogyan lehetne tovább fejlődni, amivel közelebb kerülhetünk a Mercedeshez és a Red Bull-hoz.”

