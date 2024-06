Leclerc nem érti, mi történt a Ferrarival a kanadai időmérőn

A monacói győztes a pénteki napot követően még arról beszélt, hogy a Ferrari minden körülmények között „nagyon versenyképesnek” tűnik, szombaton viszont mintha mindez teljesen eltűnt volna. Már a harmadik szabadedzésen látszott, hogy valami nem stimmel a vörös autókkal, a kvalifikáció pedig végül meg is erősítette ezt.

Azok után, hogy sokan őket várták az első helyekre, Leclerc és Carlos Sainz végül csak a 11. és 12. pozíciót tudta megszerezni az időmérőn, de közben a Ferrari taktikája sem tűnt tökéletesnek. A csapat ugyanis, vélhetően az esőtől tartva, a Q2-es első próbálkozáskor rakta fel a friss lágyakat, így a legvégén Leclerc-éknek használttal kellett volna bejutni a Q3-ba.

Ennek kapcsán Leclerc panaszkodott is a rádióban, de amikor a kiesését követően arról kérdezték, mi ment félre, ő így felelt: „Egyszerűen lassúak voltunk egész nap. Ma délelőtt is hasonló gondok voltak, szenzorprobléma is volt nálam, ami nagyon idegesített. Emellett az edzés kivitelezése sem volt a legjobb a részünkről.”

„Összességében kemény időmérő volt. A legnagyobb probléma a tempó, lassúak vagyunk szárazon és nem értjük az okát. Kicsit furcsa, hogy a monacói remek hétvége után eljövünk ide és hátrányban vagyunk. Ezt meg kell vizsgálni.”

Hogy ezek után mi várhat rá a futamon, az ismételten jó kérdés. „Nem is tudom. Továbbra is bízom abban, hogy a versenyen mindent össze tudunk rakni, és akkor jobb eredményt fogunk elérni. Egyelőre azonban még nem bizonyítottunk száraz pályán, szóval várjuk meg, milyenek lesznek a körülmények, aztán megpróbáljuk maximalizálni az eredményt.”

„Szerintem ez a legfontosabb az ilyen versenyek esetében. Muszáj az elérhető legtöbb pontot szereznünk. Ezen a hétvégén nem mentünk jól, és ha vége, majd kielemezzük ennek okait. Most azonban az a legjobb, ha a futamra koncentrálunk” – zárta értékelését Leclerc, aki egyébként az egyik interjú során a csapat „utasítását” figyelmen kívül hagyva mondta el véleményét.