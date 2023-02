Leclerc nem csak Verstappennel számol a világbajnokságban

Charles Leclerc és Max Verstappen tűnnek a világbajnokság legnagyobb esélyeseinek 2023-ra, azonban a monacói pilóta úgy gondolja, nem szabad leírni Lewis Hamiltont sem, akiben szerinte még mindig minden megvan ahhoz, hogy világbajnok legyen.

Hamilton 2014-től kezdve folyamatosan a világbajnoki címért küzdött – be is gyűjtött hatot azóta -, ezen ambícióit tavaly az autó gyenge teljesítménye miatt félre kellett tennie. A Mercedes csak az idény végére tudott felülkerekedni a problémáin, így a brit versenyzőnek a hatodik hellyel kellett beérnie egyéniben.

Charles Leclerc azonban úgy gondolja, nem feltétlenül ez fog jövőre megismétlődni. Verstappen mellett Hamiltont is azon versenyzők közé sorolta a Sky Newsnak a bemutatón adott interjújában, akiben megvannak a világbajnoksághoz szükséges képességek:

„Lewist sosem lehet kizárni a bajnoki címért folyó küzdelemből. Biztos vagyok benne, hogy a megfelelő autóval ott lesz. Nem szabad elfelejteni, mennyi mindent ért el ebben a sportban és ma is oda tudja magát tenni, ahogy azt tavaly is láttuk sokszor. Lewis ott lesz, ahogy a Red Bull is és remélem nagy csatát fogunk vívni.”

A monacói versenyző két kört is tett az SF-23-mal a Ferrari fioranói tesztpályáján, mely után megosztotta első benyomásait.