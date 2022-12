Leclerc-nek „nem jelent sokat” az, hogy befért a két Red Bull közé az egyéni pontversenyben

Charles Leclerc a Ferrarival az év első három versenyéből kettőt megnyert, azonban a 2021-es szezont idéző egész éves csata sajnálatos módon elmaradt, miután Max Verstappen végül 15-öt nyert meg az idei 22 futamból.

Miután a Ferrari a stratégiai, megbízhatósági és a pilóták egyéni hibái után már a nyáron hátrányba került a Red Bull-lal szemben, a Belga Nagydíjon bevezetett 39-es technikai direktíva után teljesen le is állította az F1-75 fejlesztését.

Még több F1 hír: FIA-elnök: a Forma-1 a pankrációhoz hasonlítana szigorú ellenőrzés nélkül

Leclerc-nek világbajnoki cím helyett így a szezon végén még az egyéni pontverseny másodi helyéért is meg kellett küzdenie, amit a Ferrari jól sikerült abu-dzabi versenye után meg is szerzett. Az FIA pénteki díjátadó gáláján ő is átvette a második helyért járó trófeát, de a gálára éppen egy Pirelli-tesztről és egy szakításról beeső Leclerc nem volt túlságosan jó kedvében.

„Nem igazán okoz olyan nagy örömöt az, hogy befértem közéjük” – mondta Leclerc arra a kérdésre, hogy a Red Bull dominanciáját figyelembe véve örül-e annak, hogy Perez előtt végzett a pontversenyben.

„Jó szezonom volt, különösen 2020-hoz és 2021-hez képest, és szerintem nem volt egyértelmű, hogy képesek leszünk egy ekkora lépést megtenni idén, és a második helyen végezni az egyéni és a konstruktőri bajnokságban is.”

„Az év középső része kifejezetten frusztráló volt, hiszen nem mindig használtuk ki a legjobban a lehetőségeinket. Őszintén, vegyes érzésekkel zárom az évet. Abban reménykedek, hogy az idei munkánkra alapozva jövőre újabb lépést tehetünk meg előre.”