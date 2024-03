Leclerc nagyon optimista a szabadedzések után

Miután az Ausztrál Nagydíj első szabadedzéseinek napján igen jó tempót mutattak, Leclerc úgy érzi, jó formában van a csapat és az SF-24 és bár nincsenek illúziói afelől, hogy a Red Bull továbbra is a mezőny előtt van, Leclerc szerint a Ferrari sokkal nagyobb ellenállást tud majd mutatni, mint az idény első két versenyén. A második gyakorlást az élen záró versenyző így nyilatkozott:

„Úgy mondanám, hogy jobb helyzetben vagyunk, mint az első két versenyen. A Red Bull azonban még nem lépett oda neki, szóval ki kell várnunk, hogy ők valójában hol vannak. Szerintem még mindig előttünk, de talán ezen a hétvégén lesz a legjobb esélyünk a szezon kezdete óta.”

Leclerc szerint remek rajtot vettek Melbourne-ben és nagyon nem panaszkodhatnak, sőt, még több teljesítményt is kinyerhetnek az autóból a hétvége előrehaladtával: „Egyelőre jó érzés minden, pozitív napunk volt az első szabadedzés első körétől a második utolsó köréig, szóval ez kezdetnek jó.”

„Viszont továbbra is nagyon keményen kell majd dolgoznunk, mert biztos fogunk még látni meglepetéseket. Egyáltalán nem biztos, hogy holnap is a többiek előtt leszünk, szóval még tudunk hova javulni. A versenytempónk viszont elég jó volt, ez biztató is, de majd meglátjuk.”

Csapattársa, Carlos Sainz, aki vakbélműtétje után Ausztráliában tért vissza a mezőnybe, elismerte, hogy nincs csúcsformában, de így is harmadik lett a második szabadedzésen, 430 ezredmásodperccel Leclerc mögött. Arra a kérdésre, hogy érezte magát újra az autóban, így felelt: „Köszönöm a kérdést, jól. Minden oké.”

„Persze, kicsit fáradt voltam az edzés után, nem vagyok száz százalékos fizikailag, de jó napom volt. Ha egy héttel ezelőtt azt mondja valaki, hogy probléma nélkül végig tudom csinálni a szabadedzést, annak nagyon örültem volna. Nyilván most jól ki kell aludnom magam, de amúgy jól vagyok.”

Sainz elmondta, nem adott ki mindent magából pénteken, inkább igyekezett visszaszokni a vezetéshez. Az igazi énjét az időmérőre tartogatja: „Lépésről lépésre veszem a dolgot és most csak felveszem a ritmust, nem feszegettem sem az autó, sem a magam határait még.”

„Viszont szerintem ahogy egyre több kört teszek meg és egyre magabiztosabb leszek, gyorsabb leszek holnap és remélhetőleg harcolhatunk a pole pozícióért együtt, mindenki ellen. Szerintem olyan szoros lesz, mint az első szabadedzésen. A másodikon erősebbek voltunk, de az időmérő inkább az elsőre fog hasonlítani.”

