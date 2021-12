Leclerc: Nagyon erős a versenytempónk, pozitív volt a napunk!

Charles Leclerc mondhatni „kiegyensúlyozott” volt a pénteki nap folyamán, ugyanis mindkét szabadedzésen a nyolcadik pozícióban végzett a kissé módosított vonalvezetésű Yas Marina-pályán.

A két FP után elégedetten értékelt a monacói versenyző, aki elmondta, nagyon erősnek érzi a Ferrari versenytempóját, de az időmérős sebességükön még javítaniuk kell.

„Rendben volt a napunk. Még mindig van hova javulnunk az időmérős tempónk tekintetében, de azt gondolom, hogy kezdenek összeállni a dolgok. A versenytempónk nagyon erős volt ma, szóval nincs okunk azt feltételezni, hogy ne tudnánk javítani az időmérős tempónkon.”

Amikor Leclerc-t arról kérdezték, meglepte-e, hogy mindkét szabadedzésen ugyanakkora különbséggel (8 tizedmásodperc) maradt el az edzés leggyorsabb pilótájától, így felelt:

„Igen is meg nem is. Nem igazán koncentrálunk erre a különbségre, mert a kvalifikáción valószínűleg már változni fog ez a különbség, amikor mindenki mindent felteker. És azt is tudjuk, hogy alapvetően nem velük fogunk versenyezni.”

„Csak magunkra fókuszálunk, és azt mondhatom, pozitív volt a napunk. Különösen a versenytempónk volt erős, erre kell építenünk a holnapi nap kapcsán, és kiváló napot kell teljesítenünk szombaton.”

A kétszeres futamgyőztes elmondása szerint elégedett a módosított vonalvezetéssel – még úgy is, hogy átalakult egy általa kedvelt szekció is:

„Szerintem élvezetesebb lett a pálya, és az előzés is könnyebb lesz, tehát jónak tűnnek a változtatások. Versenyzői szempontból a 9-es kanyar nagyon izgalmas. Személy szerint én szerettem a régi 5-6-7-es kanyarokat is, de elfogadom a változtatást.”

„A 9-es kanyar tényleg nagyon király, és szerintem az 5-ös kanyar is segíteni fog az előzések számának növelésében, tehát ez egy jó dolog összességében” – mondta Leclerc.

