Leclerc nagyon agresszív lesz, és felállna a dobogóra a 14. helyről

A Ferrari eredetileg a 2. és a 4. helyről indult volna a futamon, de miután Charles Leclerc autójában motort cseréltek, 10 hellyel hátrébb kerül. Ez a 14. hely pedig nem túl ideális, és veszélyes is lehet számára a startnál. A monacói részben magát is hibáztatja, amiért nem végzett előrébb, bár így is csak a 11. hely lehetett volna az övé.

„Nagyon optimista vagyok a holnapi futam kapcsán. Hinni szeretnék abban, hogy képes lehetek a legjobb helyekért harcolni, független attól, hogy hátrébbről indulok. Szeretem ezt a mentalitást, és erre van most szükségem.Tudom, hogy nehéz lesz, mert a versenytempó nem tartozik az erősségeink közé, de mindent beleadok majd, és remélhetőleg ott leszek a dobogón.”

„Nem tudom, hogy mi lesz a pontos terv, csak ezt a célt ismerem. A terv hamar változhat, már a rajtot követően, de bízom benne, hogy igen hamar sikerül megérkeznem a többiek mögé, és akkor jó helyzetben lehetek. Megpróbálok olyan agresszív lenni, amennyire csak tudok az első néhány körben, ami nagyon fontos lesz, és majd remélhetőleg a tempó segíteni fog abban, hogy egyre feljebb kerüljek.”

„Mindig izgatottan várok egy versenyt, és ez most sincs másképp. Persze kevésbé élvezetes, mert a harmadik helyért harcolok a bajnokságban, de az élet már csak ilyen, és megpróbálom azt a lehető legjobban élvezni. Ugyanakkor nem vagyok túlzottan elégedett a mai nappal. Előrébb szerettem volna végezni, de hibáztam. Most már csak a verseny marad. A nagy hiba nélkül előrébb lennék, mert azon elment pár tizedmásodperc, de mint mondtam, én hibáztam, amiből tanulnom kell.”